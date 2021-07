La presidente Tesei a Spoleto in visita a Monini e Tecnokar

“guardare al futuro con fiducia” – galleria fotografica della visita alle due importanti aziende spoletine

Nei giorni scorsi la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha visitato alcune aziende dello spoletino, così come già fatto in passato con altre realtà umbre. L’amministrazione regionale, infatti, sin dal suo insediamento ha posto grande attenzione al mondo produttivo, alle tematiche legate agli investimenti sul territorio e alla creazione di nuova occupazione.

Le due recenti visite hanno riguardato importanti realtà territoriali, la Tecnokar e la Monini, che da anni portano il loro marchio, e di conseguenza il nome dell’Umbria, nei palcoscenici oltre confine. In entrambi gli appuntamenti la Presidente Tesei ha incontrato la proprietà ed i dipendenti ed ha colto l’occasione per conoscere gli obiettivi e le prospettive future delle due aziende che, pur in momento di crisi mondiale come quello che stiamo attraversando, sono riuscite a far crescere le loro imprese. La Monini, tra l’altro, sta affrontando la sfida di posizionare sempre più il proprio marchio, con prodotti di alta qualità, nel panorama internazionale. Nell’incontro alla Tecnokar, sono stati mostrati alla Presidente i lavori già svolti, e quelli in programma, nell’ambito del recupero e valorizzazione del sito storico scelto dalla proprietà come sede aziendale.

La Presidente, nel corso delle sue visite, oltre ad apprezzare il percorso svolto e le prospettive future, ha voluto stimolare gli imprenditori a nuovi proficui investimenti che siano in grado di creare posti di lavoro, anche in considerazione di una ritrovata fiducia, con uno sguardo realista, ma anche ottimista, al periodo post covid.