Terzo polo sanitario regionale: fissata la data del Consiglio comunale aperto

Il confronto con la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l’assessore alla sanità Luca Coletto si terrà giovedì 12 gennaio 2023

Si svolgerà giovedì 12 gennaio il Consiglio comunale aperto per discutere la situazione dell’Ospedale di Spoleto, alla luce del progetto di integrazione funzionale con il San Giovanni Battista di Foligno presentato dalla Regione Umbria.

La seduta, che sarà presumibilmente la prima del massimo consesso cittadino nel 2023, vedrà la presenza nella Sala Spoletium di palazzo comunale della Presidente regionale Donatella Tesei e dell’assessore alla sanità Luca Coletto.

Sarà un’occasione di confronto pubblico utile a fare il punto sulla nascita del Terzo Polo Sanitario Regionale.