Terzo Polo Foligno, Spoleto, Valnerina: innovazione dei modelli organizzativi e telemedicina i punti di forza dell’integrazione

Prima riunione della Commissione Tecnica: la nota della Usl Umbria 2

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso l’ospedale di Foligno, la prima riunione della Commissione Tecnica, coordinata dal dott. Nando Scarpelli, quale referente regionale, sul Terzo Polo Sanitario alla luce della D.G.R. n 1182 del 11 novembre 2022.

Obiettivo della Commissione, composta da specialisti delle strutture ospedaliere interessate e che opererà in sinergia con la direzione generale dell’azienda Usl Umbria 2, sarà l’implementazione e il monitoraggio dell’integrazione tra i Presidi Ospedalieri di Foligno-Trevi e di Spoleto-Cascia-Norcia.

Integrazione che nasce dalla necessità di razionalizzare le risorse disponibili in un’ottica di miglioramento del livello assistenziale non solo del proprio bacino d’utenza ma dell’intero servizio sanitario regionale.

Essa pertanto – è stato ribadito in apertura dei lavori – non sarà una mera elencazione e distribuzione dei compiti assistenziali affidati ad ogni nosocomio, ma un progetto che dovrà puntare su modelli organizzativi innovativi e attrattivi sia per i professionisti che per l’utenza.

L’innovazione si concretizzerà anche nell’utilizzo della medicina digitale e della telemedicina limitando la circolazione di professionisti e abbattendo le distanze e i tempi di risposta attraverso modelli di tele consulenza e di condivisione dei dati clinici.

Il progetto attuativo avrà uno sviluppo progressivo di realizzazione progettuale che vedrà il suo definitivo e completo compimento entro il primo semestre dell’anno in corso.

Durante questa prima riunione sono stati affrontati temi centrali relativi alla definizione generale del futuro ruolo del Terzo Polo nell’ambito della sanità regionale con i servizi e le unità operative cliniche chiamati ad operare in stretta e costante sinergia.

Sono state inoltre definite le risorse necessarie alla concreta realizzazione del progetto di integrazione, sia in termini di dotazione di personale che di tecnologie.

La Commissione Tecnica si è trovata concorde sui vari aspetti ed è stato convocato un secondo incontro il prossimo 11 gennaio.

Così in una nota la Usl Umbria 2