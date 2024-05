Terza sconfitta per la Ducato Futsal under 15, che cede solo nel finale. Domenica prossima la chiusura la PalaRota

Amici del Centro Sportivo Mondolfo: Benedetti, Golemi, Silvestroni, Gara, Longarini, Solazzi, Fabrizi, Lucchetti, Pennoni, Sebastianelli, Principi, Tarsi. All. Di Tommaso



Ducato Futsal Spoleto: Paolino, De Moraes F., Napolini, Staffa, Castellani, Tizi, Eddahri, Tiburzi, Proietti, Oliva. All. De Moraes C.

Reti: p.t (1-0); s.t. (4-2): Tiburzi, Castellani

Ancora una sconfitta (la terza) per la under 15 della Ducato Futsal nella fase nazionale che assegna lo Scudetto di categoria; ma ancora una bella impressione hanno suscitato i ragazzi di De Moraes, in casa di una delle realtà più importanti di un settore giovanile rampante come quello marchigiano. Recuperati Tiburzi e Proietti, la Ducato vende cara la pelle già nel primo tempo, chiuso in svantaggio di una sola rete, anche grazie alla solita ottima prestazione di Paolino. Nella ripresa Tiburzi e Castellani riescono a firmare l’aggancio sul 2-2 e si respira l’aria di potersi giocare anche il colpaccio; ma una leggerezza difensiva porta al gol del 3-2 per il Mondolfo che chiude di fatto il match, anche se nel finale arriverà il 4-2 definitivo.

Domenica al PalaRota arriva il Futsal Prato e ci sarà grande voglia, quantomeno, di portare a casa una vittoria che sarebbe meritata per quanto visto finora.