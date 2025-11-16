Terza edizione della “Corsa dei Frantoi”: a Campello sul Clitunno trionfano Diomande e Vagnoli

(DMN) – Campello sul Clitunno ha ospitato questa mattina la terza edizione della Corsa dei Frantoi, appuntamento podistico ormai divenuto un classico d’autunno, organizzato dall’associazione ProCampello in collaborazione con il Comune di Campello sul Clitunno, l’Atletica 2S Spoleto e la Podistica Carsulae. La manifestazione è inserita all’interno del programma di Frantoi Aperti, che celebra la cultura dell’olio e le eccellenze della fascia olivata umbra.

Il percorso, lungo 9,8 km, ha offerto agli atleti un suggestivo alternarsi di tratti asfaltati e sterrati, immersi tra gli ulivi e gli scorci più caratteristici del territorio campellino. Al via si sono presentati circa 200 runners, pronti a sfidarsi su un tracciato tecnico ma ricco di fascino, reso ancora più speciale dalla cornice autunnale.

La gara maschile

A imporsi è stato Louaty Jean Marc Diomande dell’Iloverun Athletic Terni, che ha tagliato il traguardo in 35:24, mantenendo un ritmo deciso e costante sin dai primi chilometri.

Alle sue spalle, in 36:20, è arrivato lo spoletino Alessandro Inverni della Zero Watt ASD, autore di una prova solida. Terzo posto per un altro spoletino, Riccardo Ridolfi, dell’Atletica Winner Foligno, che ha chiuso in 36:57.

La gara femminile

Nella categoria donne, dominio di Lucrezia Vagnoli dell’AVIS Perugia, che ha fermato il cronometro su 40:29, imponendo un ritmo imprendibile per le avversarie.

Secondo gradino del podio per Caterina Cavarischia dell’ASD Bike Team Monti Azzurri, con un eccellente 40:58. Terza Simona Petriola della 2S Atletica Spoleto, che ha completato la prova in 43:08.

La Corsa dei Frantoi si conferma così un evento capace di unire sport, tradizione e valorizzazione del territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra natura, cultura e gusto. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a crescere e attirare sempre più appassionati.