Terremoto, scuole chiuse a Spoleto anche sabato 11 marzo

Disposta la chiusura anche per i nidi pubblici e privati ed i centri per disabili, anziani e minori

Decisa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per sabato 11 marzo.

È quanto disposto dal sindaco Andrea Sisti che, alla luce dello sciame sismico ancora in corso, ha firmato questa mattina l’ordinanza n° 29.

Resteranno chiusi anche gli asili nido pubblici e privati e, d’intesa con la Usl Umbria 2, i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti.