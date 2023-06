Appuntamento il 30 luglio 2023

(DMN) Campello sul Clitunno – domenica 30 luglio 2023, a Spina di Campello, si terrà la prima edizione di Terre del Tartufo trail , una gara, non competitiva, di corsa in montagna/trekking il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di: Fondazione ricerca fibrosi cistica e all’ associazione AGLAIA di Spoleto.

L’evento nasce da un’idea di Marco De Paolo e Sergio SStocci per ricordare i loro papà, prematuramente scompsrsi.