Terni Risorge e Spoleto City Forum organizzano un’iniziativa a sostegno della riqualificazione della strada statale Flaminia

Storicamente Terni e Spoleto si sono sempre guardate con interesse.

La strada statale Flaminia rappresenta il collegamento principale tra le due città, tale collegamento nel corso degli anni non ha mai beneficiato di un progetto di riqualificazione, indispensabile sia per una maggiore sicurezza, sia per una riduzione dei tempi di percorrenza del tragitto che divide i due Comuni.

I fatti parlano chiaro e negli ultimi anni, numerosi sono stati gli incidenti, purtroppo molto spesso mortali.

In ultimo le interruzioni nel periodo delle ultime festività natalizie hanno creato non pochi disagi.

Non è più possibile tollerare una situazione del genere, la riqualificazione della strada statale Flaminia, avrebbe ricadute positive importanti, collegando in modo migliore e sicuro le due città Umbre.

È prioritario porre fine a una serie tremenda di incidenti, che hanno portato a definire la Flaminia “Strada Killer”, è sicuramente strategico in prospettiva, creare le condizioni per una maggiore sinergia, rivolta al rilancio economico di tutta l’area interessata.

Inoltre, dal punto di vista della fattibilità, è necessario evidenziare come ad oggi, un intervento di riqualificazione della Flaminia, possa essere considerato, sotto ogni punto di vista, facilmente sostenibile e realizzabile.

Sabato 18 gennaio ore 15.30 Passo della Somma (davanti bar Belli)

Tutti sono invitati per sostenere questa iniziativa.

RITROVO – ore 15.00:

– Terni davanti Palazzo Spada

– Spoleto Sede Avis, Via Fratelli Cervi

Comitato Cost. Ass. “Terni Risorge” ​​​ Spoleto City Forum