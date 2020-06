“Terni col Cuore”, ecco i numeri de “Il buono del rossoverde”

161 famiglie sostenute, 886 buoni erogati

Il “buono del rossoverde”, – si legge nel sito internet ufficiale della Ternana – iniziativa che ha sostituito “La Ternana ti è vicina” (che consisteva nella consegna di pacchi alimentari/igienici alle famiglie meno fortunate del nostro territorio), ha concluso con successo il secondo mese di attività.

Come si può leggere in grafica sono state 161 le famiglie che hanno ricevuto sostegno (per un totale di 436persone raggiunte e 886 buoni erogati). Grazie alla collaborazione con Ternipan (Interpan), ogni nucleo familiare ha ricevuto un pacco contenente pane ed altri prodotti dell’azienda ternana, partner di “Terni col cuore”.

Il lavoro dell’associazione, naturalmente, va avanti. Dalla città, per la città.