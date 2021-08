Ternana, scambio Onesti-Mazza con il Bologna

Bergamelli rescinde

(DMN) Terni – ultime operazioni di mercato per la Ternana.

La Ternana Calcio – si legge nel sito ufficiale – comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bologna F.C. le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Mazza. Il centrocampista emiliano (è nato a Bentivoglio il 27/9/2000), capitano della Primavera rossoblù con cui nel 2019/20 vince il “triplete” (Scudetto, Supercoppa e torneo di Viareggio), si trasferisce a Terni a titolo definitivo sottoscivendo un accordo fino al 30 giugno 2023. Nella passata stagione al suo attivo 20 presenze in Serie C con il Mantova (compresa una nei play-off).

Contestualmente passa al Bologna F.C. il classe 2002 Gabriele Onesti. L’attaccante va in Emilia con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto per la Società felsinea.

La Ternana Calcio – si legge – comunica di aver sottoscritto con il calciatore Dario Bergamelli la risoluzione consensuale del contratto in essere.

A Dario vanno il ringraziamento per l’impegno profuso nell’esperienza in rossoverde e l’augurio più sincero per il prosieguo della sua carriera.