Ternana, preso Mazzocchi dall’Atalanta

L’attaccante classe ’98 è già a disposizione di Cristiano Lucarelli

(DMN) Terni – nuovo acquisto per la Ternana di Cristiano Lucarelli che nel ritiro di Tirrenia si sta preparando ad affrontare il prossimo campionato di Serie B.

La Ternana Calcio – si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale della società rossoverde – comunica di aver ingaggiato dall’Atalanta con la formula del prestito (fino al 30 giugno 2022) il calciatore Simone Mazzocchi.

L’attaccante classe ’98, nella passata stagione 29 presenze e 7 gol nella Reggiana in Serie B, nel biennio precedente, in Lega Pro, ha disputato 66 partite realizzando 15 reti con la magli dell’F.C. Südtirol.

Nel passato di Simone anche 37 presenze in maglia azzurra, arricchite da 7 gol, dalla Under 15 alla Under 20.

Il calciatore si trova già a Tirrenia a disposizione dell’allenatore Cristiano Lucarelli.

Immagine dal sito ufficiale della Ternana Calcio