Ternana, preso Luca Ghiringhelli

Contratto triennale per l’ex Cittadella

La Ternana Calcio – si legge nella nota ufficiale della società rossoverde – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Ghiringhelli. Il terzino destro, nato a Pavia il 23 gennaio del 1992, si è legato alla società di via della Bardesca fino al 30 giugno 2024.





Nella stagione appena terminata il neo rossoverde vanta 24 presenze (ed un rete) nella regular season e 5 nei play off con la maglia del Cittadella. In casacca granata ha disputato nell’ultimo triennio 86 gare con due gol all’attivo.

In Serie B annovera anche 54 presenze tra Novara e Juve Stabia.



Luca Ghiringhelli è cresciuto nel settore giovanile del Milan e conta anche 7 presenze nell’Under 19 azzurra di Zoratto.