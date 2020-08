Ternana, le maglie della finale di Coppa Italia all’asta per beneficenza

Il ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria del Santa Maria. Ecco come partecipare

Apartire da giovedì 27 agosto e fino a giovedì 10 settembre sulla pagina Facebook ufficiale della società rossoverde, (@TernanaCalcioSpa) un post “fissato” in alto presenterà tutte le coordinate necessarie per partecipare ad un’asta benefica in favore del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria di Terni. Saranno messe in vendita, con base d’asta di 50 euro l’una, le maglie indossate dai rossoverdi nella finale di Coppa Italia di Serie C disputata lo scorso 14 luglio a Cesena contro la Juventus Under 23.

Per formulare la propria offerta sarà necessario scrivere sotto al post la cifra ed il nome del calciatore per il quale si intende partecipare.

Il ricavato sarà interamente utilizzato per acquistare una lampada scialitica da donare, come anticipato, al reparto di pediatria dell’ospedale di Terni.