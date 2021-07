Ternana, in attacco torna Pettinari

(DMN) Terni – C’è un nuovo attaccante a disposizione di Cristiano Lucarelli e si tratta di un ritorno.

La Ternana Calcio – si legge in una nota diffusa dal sito internet ufficiale della società guidata da Stefano Bandecchi – comunica di aver ingaggiato il calciatore Stefano Pettinari.

L’attaccante romano, classe ’92, si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2024.





In carriera Stefano ha disputato 281 partite in Serie B, con 59 reti all’attivo (suddivise tra Crotone, Latina, Pescara, Vicenza, Como, Ternana, Trapani e Lecce) oltre alle 7 gare in Serie A con le maglie di Roma e Pescara.

Nel suo curriculum figurano anche 25 presenze ed 8 gol nelle nazionali giovanili.