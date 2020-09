Ternana, Gian Marco Nesta in prestito al Lecco

Annullata l’amichevole con il Ravenna

(DMN) Terni – La Ternana Calcio ha annunciato di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Gian Marco Nesta al Calcio Lecco 1912. L’esterno d’attacco classe 2000 si é trasferito in Lombardia con la formula del prestito fino al termine della stagione 2020/21.

La società di via della Bardesca ha anche comunicato che, “a causa di problematiche indipendenti dalla propria volontà legate alla gestione dei test molecolari (tamponi), l’amichevole in programma allo stadio Benelli di Ravenna in data sabato 12 settembre è stata annullata”.