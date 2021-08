Ternana, arriva Koutsoupias, parte Laverone

Il centrocampista greco arriva dalla Virtus Entella

(DMN) Terni – ultime due operazioni di mercato in casa rossoverde.

La Ternana Calcio – si legge nel sito ufficiale – comunica di aver ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Entella ll calciatore Ilias Koutsoupias. Il ventenne centrocampista centrale greco nella passata stagione ha giocato in Serie B con i liguri, collezionando 22 presenze (con tre reti e due assist) e disputando anche una gara in Coppa Italia. Nel suo passato 43 presenze (e 4 gol) nella Primavera del Bologna oltre che una presenza nell’Under 18 greca e 5 nell’Under 19.