Ternana, arriva Capone e parte Ferrante

Christian arriva dall’Atalanta, Alexis va da Zeman

(DMN) Terni – dopo aver annunciato l’arrivo di Capanni, la Ternana ha ufficializzato altri due movimenti che riguardano il reparto offensivo.

La Ternana Calcio – si legge – comunica di aver ingaggiato dall’Atalanta il calciatore Christian Capone.

L’attaccante classe ’99, originario di Vigevano, arriva dalla Società orobica in presito con diritto di opzione e contro-opzione.

Christian vanta 77 presenze e 9 reti in Serie B con le maglie di Perugia e Pescara e 57 presenze con 8 gol nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21.

La Ternana Calcio – si legge in una seconda nota- comunica di aver prolungato di una stagione il contratto con il calciatore Jonathan Alexis Ferrante (nuova scadenza 30 giugno 2024).

L’attaccante italo argentino, classe ’95, si trasferisce al Calcio Foggia con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione.