Ternana, altro pari con rimpianti: Majer illude, Tessiore risponde nel finale

  • Redazione
  • Aprile 4, 2026
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 85

    • La Ternana torna da Guidonia con un punto che lascia sensazioni contrastanti: un altro 1-1, il secondo consecutivo dall’arrivo in panchina di Fazio.

    Sul campo del Guidonia Montecelio, le Fere si presentano con un 3-5-2 ordinato e propositivo. Dopo un primo tempo equilibrato, è nella ripresa che la Ternana alza i giri e trova il meritato vantaggio al 74’: splendido l’inserimento di Zan Majer, pescato con precisione da Marcelo Orellana. Il regista rossoverde lascia partire un destro chirurgico che si insacca sotto la traversa, un gol di qualità che sembra indirizzare la gara.

    La squadra rossoverde gestisce con discreta sicurezza, ma paga a caro prezzo una disattenzione difensiva nel finale. All’83’, infatti, Andrea Tessiore sfrutta un errore di Martella e piazza il pallone, firmando il definitivo pareggio.

    Un punto che muove la classifica ma che lascia l’amaro in bocca alla Ternana.

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
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    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
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