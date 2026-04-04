Ternana, altro pari con rimpianti: Majer illude, Tessiore risponde nel finale

La Ternana torna da Guidonia con un punto che lascia sensazioni contrastanti: un altro 1-1, il secondo consecutivo dall’arrivo in panchina di Fazio.

Sul campo del Guidonia Montecelio, le Fere si presentano con un 3-5-2 ordinato e propositivo. Dopo un primo tempo equilibrato, è nella ripresa che la Ternana alza i giri e trova il meritato vantaggio al 74’: splendido l’inserimento di Zan Majer, pescato con precisione da Marcelo Orellana. Il regista rossoverde lascia partire un destro chirurgico che si insacca sotto la traversa, un gol di qualità che sembra indirizzare la gara.

La squadra rossoverde gestisce con discreta sicurezza, ma paga a caro prezzo una disattenzione difensiva nel finale. All’83’, infatti, Andrea Tessiore sfrutta un errore di Martella e piazza il pallone, firmando il definitivo pareggio.

Un punto che muove la classifica ma che lascia l’amaro in bocca alla Ternana.