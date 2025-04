Tentano di rubare carburante in un cantiere: denunciati due giovani

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – hanno deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria, due giovani, rispettivamente di 24 e 18 anni, accusati di tentato furto.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, su segnalazione di un cittadino, sono giunti tempestivamente nei pressi di un cantiere nel territorio spoletino per i lavori del raddoppio ferroviario sulla linea Orte-Falconara dove, all’interno dello stesso, hanno bloccato i due giovani sorpresi mentre cercavano di sottrarre carburante da alcuni mezzi da lavoro tramite l’utilizzo di una pompa ad immersione ed una tanica in plastica da 20 litri per trasportarlo.

Il materiale utilizzato per il tentato furto è stato sottoposto a sequestro.

I Carabinieri di Spoleto proseguono in maniera incessante il loro impegno nella prevenzione e repressione di crimini contro il patrimonio, assicurando la sicurezza della comunità locale ancor più in questo periodo di festività pasquali.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.