Tenta di fuggire con 5 dosi di cocaina, i Carabinieri arrestano un 24enne

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa diffusa dal Comando Provinciale – hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, di origini albanesi, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di servizi predisposti al fine di contrastare lo specifico fenomeno, hanno notato il soggetto, apparso da subito sospetto per l’atteggiamento tenuto mentre era a bordo della propria autovettura, in sosta in un parcheggio, al cui interno vi era anche un passeggero, 19enne.

Nel mentre i Carabinieri si avvicinavano, il giovane alla guida ha cercato di eludere il controllo allontanandosi con l’auto e rimanendo poi bloccato in una strettoia.

Una volta raggiunto, gli operanti hanno eseguito una perquisizione veicolare e personale, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati, in possesso del conducente, circa 5 g di stupefacente del tipo cocaina, suddivisi in 9 dosi.

I due, entrambi albanesi, con precedenti specifici e senza fissa dimora, sono stati condotti in caserma per gli accertamenti del caso e, successivamente, in ragione dei rilevanti elementi indiziari raccolti, il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri, in attesa della celebrazione del rito per direttissima, mentre il secondo è stato denunciato in stato di libertà, per l’analoga ipotesi di reato.

All’esito dell’udienza dinanzi al Giudice di Spoleto l’arresto è stato convalidato.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota – si presumono innocenti.