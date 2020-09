Tennis, si ferma in semifinale l’avventura di Ginevra Batti ai campionati italiani Under 11

La giovane tennista spoletina ha ceduto solo al terzo set

di Re.Ber.

“Vivere una favola”, cantava Vasco Rossi. Ginevra Batti, talentuosa tennista spoletina di soli 10 anni che gioca per il Tennis Training School di Foligno, l’ha vissuta ai campionati italiani “under 11”, che si sono svolti a Loano, in Liguria. Solo la testa di serie numero uno, la frusinate Alice Iozzi (3.4) del Tennis Club T2 , l’ha privata della soddisfazione di essere tra le prime due d’Italia. Ma la favola di Ginevra, non è poi così amara. In semifinale, la spoletina aveva strapazzato la testa di serie numero quattro, la toscana Vittoria Vognolini (4.4) con un irridente 6-0, 6-2. Un risultato reso ancora più eclatante dalla differenza in classifica tra le due giocatrici, visto che la spoletina è 4.Nc ed è partita dalle qualificazioni dove ha superato gli ottavi.

All’ultimo ostacolo prima di una storica finale, Ginevra Batti ha ceduto solo al terzo set. La Iozzi, dopo aver vinto il primo solo per un break di vantaggio (6-4), ha assistito alla grande rimonta della tennista del maestro Fabrizio Roscini, che si è imposta con caparbietà nel secondo set per 6-4. Ed è forse il grande dispendio di energie psicofisiche che ha condizionato il suo rendimento nel terzo e decisivo set lasciato nelle mani dell’avversaria per 6-2. Resta comunque indelebile il valore di una grande impresa per la giovanissima tennista spoletina per la quale hanno trepidato in tanti questa mattina. Peccato, l’appuntamento con la finale dei prossimi campionati italiani, è solo rimandato di un anno.



