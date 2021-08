Tennis, la spoletina Ginevra Batti vince la tappa dello Junior Next Gen Italia a Faenza

Poche settimane fa si è laureata campionessa regionale under 12 per poi indossare, per la prima volta, la maglia dell’Italia

Ginevra Batti torna all’Emilia Romagna con un prestigioso successo nella quarta tappa dello Junior Next Gen Italia. La spoletina classe 2009 con classifica 3.2 e prima testa di serie del tabellone, ha vinto il titolo nell’ under 12 sconfiggendo in finale Sofia Cadar con il punteggio di 61 63.

Un’altra bella soddisfazione per la giovane tennista cresciuta sulla terra rossa del Circolo Tennis Spoleto per poi trasferirsi alla Tennis Training School di Foligno. Il 2021 si sta confermando un importante anno di crescita per Ginevra che poche settimane fa si è laureata campionessa regionale under 12 per poi indossare, per la prima volta, la maglia dell’Italia alla prestigiosa Lampo Trophy – Nation Cup dove insieme all’altra umbra Elena Toccacieli ed a Micol Salvadori ha raggiunto la semifinale.