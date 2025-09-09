Temporali, allerta meteo arancione a Spoleto

  • Redazione
  • Settembre 9, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 105

    • Comunichiamo che – si legge in una nota del Comune – per domani, mercoledì 10 settembre, il Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Umbria, ha emesso il bollettino di allerta meteo arancione per quanto riguarda i temporali previsti nello Spoletino.

    Si raccomanda ai cittadini di limitare al massimo gli spostamenti, di porre attenzione nel percorrere guadi e sottopassi e di segnalare prontamente situazioni definibili di pericolo.

    Si ricorda che sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, già dalle prime ore della notte. I fenomeni potranno essere localmente intensi ed organizzati. Venti forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi in Appennino; temperature massime in marcata diminuzione.

    Immagine di archivio

    Share

    Articolo precedente

    Spoleto per Gaza: le immagini

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....