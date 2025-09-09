Temporali, allerta meteo arancione a Spoleto

Comunichiamo che – si legge in una nota del Comune – per domani, mercoledì 10 settembre, il Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Umbria, ha emesso il bollettino di allerta meteo arancione per quanto riguarda i temporali previsti nello Spoletino.



Si raccomanda ai cittadini di limitare al massimo gli spostamenti, di porre attenzione nel percorrere guadi e sottopassi e di segnalare prontamente situazioni definibili di pericolo.



Si ricorda che sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, già dalle prime ore della notte. I fenomeni potranno essere localmente intensi ed organizzati. Venti forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi in Appennino; temperature massime in marcata diminuzione.

