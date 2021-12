Tempo di open days all’IIS Spagna-Campani di Spoleto: “Innovazione, Sostenibilità e Nuovo Umanesimo”

All’evento del 4 dicembre erano presenti Donatella Tesei, Virginio Caparvi, Luigina Renzi , Manuela Albertella, Mauro Pescetelli , Mario Lucidi e Don Marco Rufini

L’Istituto di Istruzione Superiore “Spagna-Campani” si apre sempre di più verso il territorio. Il 4 dicembre, nella sede di via Visso, si è tenuto infatti un evento durante il quale il personale scolastico e gli studenti hanno presentato l’attuale offerta formativa nonché tutti i nuovi progetti in cantiere.

Tanti gli ospiti intervenuti, accolti dal dirigente scolastico Pasqualino Antonio Iallorenzi: la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’Onorevole Virginio Caparvi, gli assessori alla formazione e all’urbanistica del Comune di Spoleto rispettivamente Luigina Renzi e Manuela Albertella, i dirigenti Mauro Pescetelli e Mario Lucidi e Don Marco Rufini direttore per l’Ufficio della Pastorale del Lavoro per conto dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

Il presidente della regione e le varie autorità religiose e politiche presenti hanno potuto visitare l’offerta laboratoriale della scuola, spaziando dagli indirizzi tecnici a quelli professionali e con una grossa attenzione al sociale e ai bisogni del territorio. Il presidente Tesei e tutte le autorità presenti hanno potuto apprezzare le dotazioni dei laboratori e la capacità progettuale messa in campo dai docenti, con focus di eccellenza negli indirizzi moda, informatica, turismo, sport, chimica, meccanica elettronica ed elettrotecnica con curvatura robotica e meccanotronica. Sono stati presentati anche le 2 novità dell’offerta 2022/2023: l’indirizzo biochimico e le relazioni internazionali e il marketing. Le autorità hanno apprezzato l’offerta. Le parole del presidente della regione hanno sottolineato quanto sia importante il made in Italy e il manifatturiero, le scuole tecniche e professionali devono avere, secondo quanto detto dalla Tesei, un ruolo centrale nell’offerta formativa come volano per il sistema produttivo. Lo stesso dirigente Iallorenzi, afferma: “la nostra scuola in continuità con il passato, sta potenziando l’offerta formativa dei plessi arricchendo tutti i nostri laboratori con dotazioni strumentali e digitali innovative, gli istituti tecnici e professionali svolgono un ruolo salvifico nel campo dei mestieri, l’eccessiva licealizzazione dell’offerta rischia di togliere continuità alla cultura della manualità e del saper fare che è la linfa vitale del made in Italy”

L’atrio della scuola, per l’occasione, ha ospitato una serie di stand dove sono stati presentati tutti gli indirizzi e le articolazioni che caratterizzano il percorso di studi dell’istituto tecnico economico Afm, Sia, Turismo e Management dello Sport. A seguire, gli ospiti hanno visitato tutti i laboratori in dotazione ai plessi Itis e Ipsia: da quello della chimica a quello della robotica, da quello della meccanica a quello della moda, all’interno dei quali gli alunni (accompagnati da alcuni docenti) hanno dato vita a veri e propri esperimenti catturando l’attenzione della Governatrice.

Fiore all’occhiello dell’evento è stata poi la presentazione in aula magna del nuovo indirizzo dell’Itis in “Chimica Materiali e Biotecnologie” che si articola in 3 nuovi percorsi: chimica e materiali, biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie.

Per quanto riguarda invece l’Itcg Spagna, sono stati illustrati i dettagli della nuova articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” che consentirà ai ragazzi di approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali ed acquisire nuove competenze (è previsto lo studio di una terza lingua straniera).

In questa sede si vogliono ricordare le date degli Open Days durante i quali l’IIS “Spagna-Campani” di Spoleto incontrerà le ragazze e i ragazzi che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado insieme alle loro famiglie.

In presenza (previa prenotazione al link https://forms.gle/g7UVLVx2Yb25GzHH7) avranno luogo:

Domenica 12 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso entrambe le sedi di Via Martiri della Resistenza e di Via Visso,

Domenica 16 gennaio 2022 e Sabato 22 Gennaio 2022 sempre dalle ore 15:30 alle ore 18:30 entrambe le sedi.

Per coloro che non possono partecipare in presenza sono previste attività di orientamento online nei giorni:

– Martedì 18 gennaio 2022 dalle ore 16 alle ore 18 per l’Itcg Spagna;

– Mercoledì 19 gennaio 2022 dalle ore 16 alle ore 18 per l’Itis;

– Giovedì 20 gennaio 2022 dalle ore 16 alle ore 18 per l’Ipsia.

Il 13 gennaio 2022, inoltre, si terrà un Open Day all’aperto a corso Garibaldi dalle ore 15:00 alle 21:00. Saremo presenti con brochure e videomapperemo una parete con immagini salienti della nostra scuola e dell’offerta formativa in corso, valorizzando gli indirizzi, i laboratori e ogni altro elemento utile a raccontare e narrare la nostra missione e visione.