Tempo di festa per la cooperativa sociale Il Cerchio

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Festa della Cooperativa Il Cerchio. “Dire, Fare, Sociale – Il profumo di un’idea” si terrà domenica 14 settembre, a partire dalle ore 16:00, presso i Giardini della Casina dell’Ippocastano in viale G. Matteotti 6, Spoleto. La festa sarà un’occasione di incontro e condivisione, aperta non solo a soci e lavoratori della cooperativa, ma a tutta la cittadinanza. In programma mercatini, animazione per bambini e ragazzi, buffet con panini e dolci, pesca di beneficenza, lotteria e tante altre attività all’insegna della solidarietà e del divertimento. Dalle 16:00 alle 19:30 musica dal vivo a cura di Mauro Antonelli e, a seguire, dalle 19:30 dj set a cura del progetto Artistic@mente, gestito dalla Cooperativa Il Cerchio insieme all’Associazione Bisse e all’Associazione Uovo di Colombo, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. L’ingresso è libero.