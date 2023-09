Tempo di festa alla Cooperativa Sociale Il Cerchio

Sabato 23 settembre alla Casa Bianca torna “Dire Fare Sociale. Il profumo di un’idea”



Fervono i preparativi per la Festa della cooperativa Il Cerchio. Dopo il grande ritorno dello scorso anno

l’appuntamento con “Dire Fare Sociale. Il profumo di un’idea” si rinnova anche nel 2023.

Sabato 23 settembre, presso gli spazi esterni del Polo per anziani Casa Bianca, a partire dalle 18,00 ci

saranno mercatini, buffet con dolci e panini, pesca di beneficenza e molto altro. Un momento dedicato ai

soci e lavoratori della cooperativa ma anche alla cittadinanza, un ‘occasione di condivisione, solidarietà e

divertimento. Ci sarà musica live e spazi laboratoriali per bambini e ragazzi. Una giornata ricca di attività,

iniziative ed emozioni. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero

0743221300 oppure inviare una mail a cooperativa@ilcerchio.net.