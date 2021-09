Tempietto sul Clitunno. Visite guidate e letture al sito riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità

Il programma di sabato 25 e domenica 26 settembre

In occasione delle Giornate europee del patrimonio sabato 25 e domenica 26 settembre la Direzione Regionale – Musei dell’Umbria e il Comune di Campello sul Clitunno hanno programmato visite guidate, a cura di Sistema Museo, al Tempietto sul Clitunno, riconosciuto dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità quale parte del sito seriale “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

La sera di sabato 25 settembre è prevista un’apertura straordinaria del Tempietto sul Clitunno dalle ore 19:00 alle ore 21:00 alla tariffa simbolica d’ingresso di 1 euro e per l’occasione alle ore 19:30 e alle ore 20:30 una guida illustrerà la storia del sito. Domenica 26 settembre alle ore 11:00 è in programma la visita guidata “Il Tempietto sul Clitunno…un piccolo tesoro longobardo” e alle ore 16:30 ci saranno “Letture di storie speciali, libri tattili…TUTTI inclusi! per famiglie e bambini dai 3 agli 8 anni.

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: Sistema Museo | dal mercoledì al lunedì Tel. 0743. 275085 | tempiettodelclitunno@sistemamuseo.it La partecipazione a tutte le visite guidate in programma prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. In caso di maltempo le attività in programma saranno annullate.