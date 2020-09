Tempietto sul Clitunno. Domenica visite guidate e caccia al tesoro

Gli eventi in programma per le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 – Imparare per la vita – la Direzione Regionale – Musei dell’Umbria, il Comune di Campello sul Clitunno, in collaborazione con Sistema Museo, presentano delle iniziative volte alla valorizzazione del Tempietto sul Clitunno.

Il programma, diversificato per tipologia di utenza, prevede per domenica 27 settembre 2020 l’organizzazione di due distinte iniziative.

Al mattino sono previste alle ore 11.00 e alle 12.00 due visite guidate che illustreranno la storia e l’eccezionalità di quest’antico edificio patrimonio dell’UNESCO.

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai giovanissimi; questi saranno coinvolti in un’appassionante “Caccia al tesoro” che, attraverso un approccio ludico, consentirà di osservare e scoprire le particolari e principali caratteristiche del monumento. La “Caccia al tesoro” è rivolta a famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni e avrà inizio alle ore 15.30.