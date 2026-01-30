Telefisco 2026. Le novità fiscali per le imprese ed i professionisti

Telefisco 2026 è il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in programma a palazzo Mauri giovedì 5 febbraio.

L’iniziativa, che si terrà dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, sarà un’occasione di approfondimento sulle novità fiscali per le imprese ed i professionisti.

Programma

INTERVENGONO

Federico Silvestri Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE

Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 Ore

Maurizio Leo Viceministro dell’Economia e delle Finanze

Vincenzo Carbone Direttore Agenzia delle Entrate

Rosario De Luca Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Elbano de Nuccio Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

RELAZIONI

Benedetto Santacroce – Le novità Iva: fattura elettronica, scontrini, Pos e operazioni permutative

Simona Ficola – La dichiarazione annuale Iva e la gestione del credito Gabriele Sepio – Il Terzo settore: le nuove regole per gli enti e le novità Iva Barbara Garbelli – La nuova Irpef e il welfare aziendale

Alessandra Caputo – Il lavoro autonomo: regole sul reddito, rimborsi spese e forfait

Giorgio Gavelli – Il concordato preventivo biennale: cessazione, decadenza, ravvedimento speciale

Luigi Lovecchio – La rottamazione, i limiti alle compensazioni e la stretta sulle morosità

Laura Ambrosi – Le ultime novità sugli accertamenti

Antonio Iorio – Il concorso nelle violazioni e le nuove regole sull’accesso

Primo Ceppellini – Le novità per il reddito d’impresa

Luca Gaiani – L’iperammortamento e le altre agevolazioni per le imprese

Roberto Lugano – Le operazioni straordinarie: le ultime novità della riforma e delle interpretazioni

Barbara Zanardi – Il bilancio, gli errori contabili, la derivazione e l’attività dei sindaci

I CONFRONTI

Luca De Stefani, Chiara Todini – Bonus edilizi: le ultime novità interpretative e legislative Marco Piazza, Antonio Longo – Fisco e investimenti: criptovalute, affitti, partecipazioni Angelo Busani, Sergio Pellegrino – Trust, holding e patti di famiglia

I COMMENTI

a cura di Raffaele Rizzardi

Nel corso dei lavori interviste a Roberto Lenzi, Franco Roscini Vitali