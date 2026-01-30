Telefisco 2026. Le novità fiscali per le imprese ed i professionisti

Telefisco 2026 è il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in programma a palazzo Mauri giovedì 5 febbraio.
L’iniziativa, che si terrà dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, sarà un’occasione di approfondimento sulle novità fiscali per le imprese ed i professionisti.
Programma
INTERVENGONO
Federico Silvestri Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE
Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 Ore
Maurizio Leo Viceministro dell’Economia e delle Finanze
Vincenzo Carbone Direttore Agenzia delle Entrate
Rosario De Luca Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
Elbano de Nuccio Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
RELAZIONI
Benedetto Santacroce – Le novità Iva: fattura elettronica, scontrini, Pos e operazioni permutative
Simona Ficola – La dichiarazione annuale Iva e la gestione del credito Gabriele Sepio – Il Terzo settore: le nuove regole per gli enti e le novità Iva Barbara Garbelli – La nuova Irpef e il welfare aziendale
Alessandra Caputo – Il lavoro autonomo: regole sul reddito, rimborsi spese e forfait
Giorgio Gavelli – Il concordato preventivo biennale: cessazione, decadenza, ravvedimento speciale
Luigi Lovecchio – La rottamazione, i limiti alle compensazioni e la stretta sulle morosità
Laura Ambrosi – Le ultime novità sugli accertamenti
Antonio Iorio – Il concorso nelle violazioni e le nuove regole sull’accesso
Primo Ceppellini – Le novità per il reddito d’impresa
Luca Gaiani – L’iperammortamento e le altre agevolazioni per le imprese
Roberto Lugano – Le operazioni straordinarie: le ultime novità della riforma e delle interpretazioni
Barbara Zanardi – Il bilancio, gli errori contabili, la derivazione e l’attività dei sindaci
I CONFRONTI
Luca De Stefani, Chiara Todini – Bonus edilizi: le ultime novità interpretative e legislative Marco Piazza, Antonio Longo – Fisco e investimenti: criptovalute, affitti, partecipazioni Angelo Busani, Sergio Pellegrino – Trust, holding e patti di famiglia
I COMMENTI
a cura di Raffaele Rizzardi
Nel corso dei lavori interviste a Roberto Lenzi, Franco Roscini Vitali
