Telefisco 2026. Le novità fiscali per le imprese ed i professionisti

  Gennaio 30, 2026
    • Telefisco 2026 è il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in programma a palazzo Mauri giovedì 5 febbraio.

    L’iniziativa, che si terrà dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, sarà un’occasione di approfondimento sulle novità fiscali per le imprese ed i professionisti.

     

    Programma

    INTERVENGONO

    Federico Silvestri Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE

    Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 Ore

    Maurizio Leo Viceministro dell’Economia e delle Finanze

    Vincenzo Carbone Direttore Agenzia delle Entrate

    Rosario De Luca Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

    Elbano de Nuccio Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

     

    RELAZIONI

    Benedetto Santacroce – Le novità Iva: fattura elettronica, scontrini, Pos e operazioni permutative

    Simona Ficola – La dichiarazione annuale Iva e la gestione del credito Gabriele Sepio – Il Terzo settore: le nuove regole per gli enti e le novità Iva Barbara Garbelli – La nuova Irpef e il welfare aziendale

    Alessandra Caputo – Il lavoro autonomo: regole sul reddito, rimborsi spese e forfait

    Giorgio Gavelli – Il concordato preventivo biennale: cessazione, decadenza, ravvedimento speciale

    Luigi Lovecchio – La rottamazione, i limiti alle compensazioni e la stretta sulle morosità

    Laura Ambrosi – Le ultime novità sugli accertamenti

    Antonio Iorio – Il concorso nelle violazioni e le nuove regole sull’accesso

    Primo Ceppellini – Le novità per il reddito d’impresa

    Luca Gaiani – L’iperammortamento e le altre agevolazioni per le imprese

    Roberto Lugano – Le operazioni straordinarie: le ultime novità della riforma e delle interpretazioni

    Barbara Zanardi – Il bilancio, gli errori contabili, la derivazione e l’attività dei sindaci

     

    I CONFRONTI

    Luca De Stefani, Chiara Todini – Bonus edilizi: le ultime novità interpretative e legislative Marco Piazza, Antonio Longo – Fisco e investimenti: criptovalute, affitti, partecipazioni Angelo Busani, Sergio Pellegrino – Trust, holding e patti di famiglia

     

    I COMMENTI

    a cura di Raffaele Rizzardi

    Nel corso dei lavori interviste a Roberto Lenzi, Franco Roscini Vitali

