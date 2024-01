TEDxSpoleto, successo per la terza edizione al Caio Melisso

Teatro gremito e lunghi applausi per i tredici speakers protagonisti, in futuro un’edizione dedicata ai giovanissimi

Sabato 13 gennaio è andata in scena al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi la terza edizione del TEDxSpoleto. Il pubblico, numerosissimo in sala, si è lasciato guidare attraverso un viaggio straordinario, un’esplorazione oltre i confini del mondo, ad opera di 13 speakers che hanno condiviso le loro idee geniali e i loro pensieri coraggiosi, in pieno stile TEDx.

Quello di Spoleto, fin dalla sua prima edizione, ha mantenuto il tema del rapporto tra l’Uomo e il Genio credendo fermamente che ogni invenzione ed idea condivisa sia capace di accendere luminose scintille, nuove ispirazioni, progetti e prospettive.

L’evento, patrocinato dalla Regione Umbria, dal Comune di Spoleto, dalla Camera di Commercio dell’Umbria e da BNI Perugia, ha aperto con i saluti degli organizzatori, gli imprenditori Sara Cipriani e Leonardo Perini, e dell’Assessore al Turismo e Sviluppo Economico Giovanni Maria Angelini Paroli che ha sottolineato l’importanza, per la città di Spoleto, di avere un evento TEDx.

Protagonisti i 13 speaker provenienti da tutta Italia: il ricercatore Massimiliano Nicolini; l’autore e divulgatore Italo Pentimalli; gli ingegneri Francesco Schembari e Federica Vagnone; il formatore Golia Pezzulla; gli imprenditori Romi Fuke, Federica Mariola, Olga Urbani e Sonny Zanfardino; l’artista Mihaela Vengher; il consulente Marco Meroni; il fisico Andrea Buri e la cancer coach Mara Mussoni.

Ospiti Giancarlo Orsini divulgatore scientifico che da anni ha unito la sua carriera professionale con la sua grande passione per l’innovazione e la tecnologia e Simona Laudani, curatrice della mostra Cicatrici Rivelate, presentata in anteprima nazionale al TEDxSpoleto grazie alla collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato Prenditi Cura di Te.

Grande attenzione, da parte dell’organizzazione, ai giovanissimi. Coinvolti infatti anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Spoleto De Carolis e in programma un TEDxYouth per il prossimo futuro, sempre in Umbria.