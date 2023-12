TEDxSpoleto, il 13 gennaio torna al Caio Melisso con “L’Uomo, il Genio”

13 speakers da tutta Italia per un pomeriggio ricco di ispirazioni e all’insegna del coraggio, del talento e della creatività

L’Uomo è lo Specchio dell’Universo, microcosmo del macrocosmo, composto di tutte le sue nature. A differenza di tutti gli altri elementi ed esseri che lo compongono, l’Uomo solo nel Cosmo è la sintesi capace di Decidere e Inventare Futuro. E il mondo per questo, ne diventa a sua volta specchio.

Il Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi ospiterà l’evento che ha ottenuto, per il terzo anno consecutivo, il nulla osta da parte dell’organizzazione mondiale TED. Ogni TEDx ha un tema di fondo e quello spoletino è stato identificato sin dal primo anno ne “L’Uomo, il Genio” con l’obiettivo di veicolare un messaggio positivo legato all’impatto che ognuno di noi può avere nel miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.

Si parlerà di Invenzione, Divulgazione, Evoluzione e a farlo quest’anno saranno 13 speakers, provenienti da tutta Italia, che si susseguiranno sul palco e in diretta streaming, per un pomeriggio stimolante, carico di ispirazioni e volto a sollecitare la creatività, le capacità, i talenti, il coraggio e l’imprenditorialità.

Sull’ormai noto punto rosso, che identifica il TED, quest’anno a parlare di sogni infranti, di desideri realizzati, di imprese impossibili e di vittorie senza precedenti ci saranno: il fisico Andrea Buri; gli imprenditori Romi Fuke, Federica Mariola, Olga Urbani e Sonny Zanfardino; il consulente Marco Meroni; la cancer coach Mara Mussoni; il ricercatore Massimiliano Nicolini; l’autore e divulgatore Italo Pentimalli, il formatore Golia Pezzulla; gli ingegneri Francesco Schembari e Federica Vagnone; l’artista Mihaela Vengher. Schede complete qui https://tedxspoleto.it/#speaker

Patrocinato della Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, l’evento, senza fini di lucro, si terrà sabato 13 gennaio dalle ore 15 e sarà aperto al pubblico che potrà assistere acquistando o regalando il biglietto tramite il sito tedxspoleto.it