TEDxSpoleto, biglietti ancora disponibili per il 20 Novembre al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi

15 speakers sul tema del Genio dell’Uomo

Crisi, trasformazione e rinascita sul palco del primo TedxSpoleto. A parlare 15 speakers d’eccezione che dimostreranno come ogni Uomo, centro dell’Universo, può tutto in virtù del suo Genio.

Ed è proprio questo lo spirito che corrisponde alle idee che il TEDxSpoleto vuole diffondere: risvegliare quel senso di umanesimo che ha reso grande un territorio; sollecitare la creatività, le capacità, i talenti, il coraggio e l’imprenditorialità. Assistere in presenza all’evento è una opportunità unica, all’indomani di una pandemia che ci ha tenuto lontano dai palcoscenici troppo a lungo. L’evento, patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, prevede un massimo di 100 posti in presenza che, pur se in via di esaurimento, sono in parte ancora disponibili. Il biglietto include, oltre ad una seduta all’interno di un autentico gioiello architettonico quale il Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi situato in una delle piazze più famose del mondo, anche un kit di benvenuto completo di gadget TEDxSpoleto e la possibilità di visionare i nuovi modelli Tesla presenti in esposizione.

Gli speakers

Daniela Antongiovanni. Coach e Trainer

Come coach e trainer aiuta imprenditori e professionisti a implementare una cultura imperniata sulla collaborazione e sulla sostenibilità, che considera pilastri fondamentali per offrire un buon esempio alle generazioni future.

Paola Aronne. Consulente esperta di efficacia commerciale

Dal 2016 è imprenditrice su vari fronti e ad oggi conta 2 società ed è Presidente di un’associazione no profit che crea opportunità di crescita e piani formativi per aspiranti imprenditori e micro imprese. Le piace organizzare eventi per ispirare e condividere best practice e nuove opportunità. Appassionata Talent Scout sa trasformare un sogno impossibile in un progetto da sviluppare immediatamente. Come ci riesce ? Sa come “collegare i Puntini” e dare fiducia.

Dario Castagna. Master Franchisor

Keynote speakers in tre diversi Continenti e svariati Award internazionali hanno segnato il suo percorso, sempre insieme a Monica Passini. Nel 2016 hanno dato vita in Italia a Business Voices, derivato dalla BNI Foundation, movimento di restituzione al territorio che porta la cultura dell’economia collaborativa e dell’imprenditorialità ai ragazzi di oggi che saranno i professionisti, gli imprenditori, gli artisti e i leader di domani. Un Movimento, quello di Business Voices, che ha permesso di creare 400 progetti nelle scuole di tutta Italia.

Davide Comaschi. Maestro cioccolatiere

Nel 2013 vince, per la prima volta nella storia italiana, il titolo di World Chocolate Master, il riconoscimento più ambito nel mondo della cioccolateria e ancora oggi rimane l’unico italiano ad aver vinto questo prestigioso titolo.

Nel 2020 Davide riceve anche il premio di Maestro d’Arte e Mestiere (MAM). È lo chef più giovane a ricevere questo premio, tradizionalmente riservato per celebrare la carriera dei professionisti portavoce della maestria italiana.

Ivano Corsini. Imprenditore

Dal 2018 è Delegato aggiunto della filiera Elettronica e Meccatronica e Membro del Consiglio Generale di Confindustria Emilia.

Da oltre 30 anni si occupa di meccanica e meccatronica in ogni sua sfaccettatura, partendo dalla sub-fornitura arrivando alla stampa 3D, ideando CorSystem, il metodo produttivo che permette di introdurre con efficacia la stampa 3D per metalli all’interno di un flusso produttivo meccanico. Nel 2016 fonda la 3D4MEC Srl, prima azienda italiana a produrre e commercializzare stampanti 3D specialistiche per metalli; 3D4STEEL per il processo degli acciai e 3D4BRASS, la prima stampante 3D al mondo in grado di processare ottone.

Gianni Diotallevi. Esperto di sistemi economici e finanziari

La sua carriera professionale è iniziata realizzando le prime applicazioni software per la gestione della Rete Nazionale Interbancaria, fino alla progettazione e sviluppo di applicazioni “mission critical” quali, ad esempio, la prima piattaforma centrale europea di regolamento lordo TARGET2 gestita oggi da Banca d’Italia e Bundesbank.

Nel 2012 cambia completamente lavoro e fonda Alfassa, un nuovo modello socio economico di produzione, consumo e convivenza completamente sostenibile; un modello capace di vincolare lo sviluppo economico allo sviluppo sostenibile che si diffonde nel mondo sotto forma di Capitale Intellettuale.

Giuliano Macchia. Architetto

Dal 1973 opera nel campo del restauro, del riuso dell’edificato storico e della pianificazione urbanistica sia a livello locale che regionale e nazionale. Tra le ultime realizzazioni: il restauro ed il riuso dell’ala sud dell’ex ospedale di San Carlo Borromeo, di Palazzo Collicola, del Centro Congressi di San Nicolò, di Villa Milani, dell’Auditorium “della Stella” , di Palazzo Leti – Sansi, del Municipio, di Palazzo Pianciani,

Alla professione, ha sempre affiancato lo studio e la ricerca sulla storia urbana locale producendo numerosi articoli. Tra i tanti allestimenti che ha curato di tre è particolarmente orgoglioso: “I due lottatori” di Michelangelo al Palazzo dei Conservatori, “Ritratto di Musico” di Leonardo al Giardino Romano e la “Resurrezione di Lazzaro” di Caravaggio a Palazzo Braschi.

Daniele Manni. Docente di Informatica e Imprenditorialità Giovanile

Daniele Manni insegna informatica da 30 anni presso l’Istituto “Galilei-Costa” di Lecce e da sempre destina il 40-50% delle ore di lezione a materie non convenzionali quali innovazione, creatività e cambiamento al fine di incentivare i suoi studenti nella creazione e gestione di micro attività imprenditoriali innovative, le cosiddette “startup”.

Le micro imprese, sia economiche che sociali, ideate dai suoi studenti spaziano dalla tecnologia all’eco-sostenibilità, dalla promozione del territorio all’impegno sociale, e negli ultimi 15 anni hanno fatto incetta di premi e riconoscimenti, nazionali ed internazionali.

La sua particolare tecnica didattica “Learning Entreneurship by doing startups” gli è valsa la candidatura nel 2015 al “Global Teacher Prize” (Premio “Nobel “ per l’Insegnamento) e nel 2017 all’ “Italian Teacher Prize”.

Claudio Messina. Formatore, esperto di Marketing Relazionale

Tra i formatori più accreditati nell’ambito del marketing relazionale, Claudio Messina è uno dei docenti di spicco per le tecniche di marketing basate sugli stili comportamentali.

Ideatore ed autore di Referral Tasting®, il primo progetto al mondo sul “marketing relazionale a tavola”, per il quale ha intervistato negli anni migliaia di professionisti e imprenditori e da cui ha tratto il libro Business a tavola ovvero Referral Tasting.

Speaker ad eventi, webinar e workshop di carattere nazionale ed internazionale, molti dei quali organizzati in prima persona, ha formato con successo migliaia di professionisti nelle tecniche del marketing referenziale.

Mirco Gasparotto. Imprenditore

Fa l’imprenditore ormai da 38 anni e nel 2020 riesce a tagliare il record di fatturato della sua storia aziendale: 102 milioni di euro di fatturato aggregato in un solo anno.

L’obiettivo che si era posto tanti anni fa è chiaro: aiutare almeno 10.000 imprenditori e professionisti italiani. Oggi lo fa attraverso i suoi percorsi formativi, mettendo a disposizione il suo bagaglio di esperienze e quello di imprenditori e professionisti inavvicinabili che fanno parte del suo cerchio magico.

Claudio Pedretti. Imprenditore

“Garantire l’accesso all’energia economica, affidabile, sostenibile e moderna per tutti” è la sua passione e principale focus.

Claudio Pedretti è un imprenditore italiano attivo nel campo della DRE (Distributed Renewable Energy). È considerato un esperto nel campo delle energie rinnovabili, dell’accesso all’energia e nei mercati off-grid a livello globale.

Ha fondato alcune startup di successo ed è attualmente fondatore e CEO di Green Climate Ventures, un Impact Investor early-stage focalizzato sull’energia rinnovabile off-grid e le relative applicazioni.

Stefano Sacrato. Ingegnere PhD

Ricercatore ed imprenditore, ha inventato e brevettato materiali nano-compositi ad alte prestazioni per il mercato delle costruzioni. Ha partecipato alla pubblicazione di centinaia tra articoli scientifici, tesi di laurea e di dottorato con varie Università europee.

Tra i 18 vincitori dello Start Up Challenge Del World Materials Forum di Nancy, in Francia nel 2019.

Michele Tampieri. Imprenditore – Esperto in marketing

Speaker internazionale su temi di Marketing e Funnel in palchi come: Funnel Marketing Live, Web Marketing Festival, OSA, Digital Innovation Days, Funnel Summit, MenFit, è autore del 1° libro sui Funnel di marketing: Funnel Marketing Formula® (best seller in Italia e Spagna) e del nuovo libro Marketing Formula®.

Giusy Tanci. Coach esperta di comunicazione degli ambienti

Sin da giovane scopre la sua propensione nel procurare benessere alle persone. Il suo spirito innovativo la porta negli anni 80 ad aprire uno dei primi centri estetici in Umbria; nei primi anni del 2000 a conseguire un master in PNL (Programmazione Neuro Linguistica) iniziando a considerare il benessere nella sua forma olistica, dove la persona ed il suo ambiente esterno sono un tutt’uno.

Nel 2015 è co-fondatrice, insieme al marito architetto e paesaggista, dello studio ArchiCoach Project con lo scopo di proporre edifici in armonia non solo con chi li abita ma anche con il paesaggio. Una proposta di sostenibilità capace di creare luoghi che suscitano quotidianamente benessere a chi li vive.

Daniele Ugolini. Imprenditore digitale

Da sempre appassionato di innovazione e finanza, inizia la sua carriera nell’area investment banking di Bank of America Merrill Lynch, per poi intraprendere una nuova strada con il trasferimento a Berlino. Nella capitale tedesca, stimolato dall’ecosistema dinamico e volto all’innovazione, decide di imparare a programmare per intraprendere una carriera imprenditoriale in ambito digitale.

Daniele Ugolini è uno dei fondatori di Lacerba, scuola online e tecnologia e-learning che aiuta professionisti e grandi aziende a crescere nel digitale.