TEDxSpoleto 2026: successo e sold out per la quinta edizione dedicata al “Genio dell’Uomo – Ad Motum Mutandum”

Si è conclusa con grande successo e sold out la quinta edizione di TEDxSpoleto, andata in scena nello splendido Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi. Un’edizione intensa e partecipata, che ha confermato TEDxSpoleto come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del territorio, capace di attrarre pubblico, istituzioni, studenti e speaker di rilievo nazionale e internazionale.

Il tema scelto per il 2026, “Il Genio dell’Uomo – Ad Motum Mutandum”, ha guidato l’intera giornata in una riflessione profonda sul cambiamento come movimento consapevole, trasformazione personale e collettiva, capacità di adattarsi e di creare nuove visioni del futuro.

La giornata si è aperta in mattinata con un evento speciale dedicato agli studenti, che ha visto la platea gremita di giovani provenienti dai licei cittadini e dal Corso di giornalismo Walter Tobagi. Un momento di grande valore educativo e formativo, pensato per ispirare, orientare e stimolare il pensiero critico delle nuove generazioni attraverso il dialogo con speaker internazionali e italiani. I talk dei due speakers americani Dan Rochon e Dr Victoria Rader, seguiti con attenzione e partecipazione, sono stati arricchiti da uno spazio di confronto con gli studenti moderato dalla giornalista Sara Cipriani, organizzatrice della manifestazione insieme a Leonardo Perini dell’Associazione Culturale Tuttoggi.

Nel pomeriggio, il main event ha registrato il tutto esaurito. Sul palco si sono alternati 12 speaker, provenienti da mondi diversi – scienza, medicina, sport, arte, impresa, educazione e comunicazione – che hanno raccontato storie, esperienze e idee capaci di incarnare la genialità umana nelle sue molteplici forme. Giovanni Cappa, medico di emergenza-urgenza, Michela Cutigni, ingegnere spaziale e astronautico, Antonio Dominelli, cantante, musicista e performer, Leonardo Durante, professore e ingegnere, Priscilla Mariano Gallo, drag ARTivista, Marco Iosa, professore universitario, Emiliano Malagoli, campione paralimpico, Catello Leonardo Matonti, ingegnere spaziale e imprenditore, Elsa Negri, communications professional, Ivan Scherillo, EducAttore, Irma Testa, pugile, e Laura Tulli, imprenditrice.

Momento particolarmente significativo è stato l’intervento delle istituzioni, che hanno patrocinato l’evento. Sono intervenuti la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha evidenziato l’importanza di eventi come TEDx nel promuovere innovazione, conoscenza e dialogo, rafforzando il legame tra cultura, comunità e futuro e l’Assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Spoleto, Giovanni Maria Angelini Paroli, che ha sottolineato il valore di TEDxSpoleto come motore culturale e attrattore per il territorio.

Il successo di questa edizione conferma la capacità di TEDxSpoleto di creare connessioni, stimolare riflessioni e generare impatto ben oltre la giornata dell’evento. I talk saranno pubblicati sulla piattaforma ufficiale TED, permettendo alle idee condivise a Spoleto di raggiungere un pubblico globale.

TEDxSpoleto si conferma così un luogo di incontro tra visioni, competenze e generazioni, un laboratorio di idee che guarda al cambiamento non come a una sfida da temere, ma come a un movimento da comprendere e guidare.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli speaker, ai partner, alle istituzioni, ai volontari e al pubblico che, con presenza e partecipazione, hanno reso possibile il successo di TEDxSpoleto 2026. Maggiori informazioni su tedxspoleto.it.