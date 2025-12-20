TEDxSpoleto 2026: “L’Uomo, il Genio – Ad motum mutandum”, il 10 gennaio al Teatro Caio Melisso

  • Dicembre 20, 2025
    • Torna con grande attesa TEDxSpoleto, la quinta edizione dell’evento culturale ispirato al celebre format TED. L’edizione 2026 si terrà sabato 10 gennaio alle ore 15:00 presso il Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi di Spoleto. Il  pomeriggio sarà un viaggio in 12 interventi capaci di stimolare riflessioni, ispirare cambiamenti e guardare oltre l’ordinario.

     

    Organizzato dall’Associazione Culturale Tuttoggi.info, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Camera di Commercio dell’Umbria, quello di Spoleto è l’unico evento TEDx ufficiale in Umbria. Si tratta di un’occasione straordinaria per ascoltare idee che meritano di essere diffuse, raccontate da relatori provenienti da tutta italia e da diversi ambiti: dalla scienza alla musica, dall’innovazione allo sport, dalla medicina all’imprenditoria.

    Gli speaker dell’edizione 2026

    1. Giovanni Cappa – Medico di emergenza urgenza
    2. Michela Cutigni – Ingegnere spaziale e astronautico
    3. Antonio Dominelli – Cantante, musicista e performer
    4. Leonardo Durante – Professore e ingegnere
    5. Priscilla Mariano Gallo – Drag ARTivista
    6. Marco Iosa – Professore universitario
    7. Emiliano Malagoli – Campione paralimpico
    8. Catello Leonardo Matonti – Ingegnere spaziale e imprenditore
    9. Elsa Negri – Communications professional
    10. Ivan Scherillo – EducAttore
    11. Irma Testa – Pugile
    12. Laura Tulli – Imprenditrice

    Questi speaker rappresentano differenti visioni e competenze e ciascuno porterà sul palco una storia personale o un’idea innovativa destinata ad arricchire il pubblico in sala e collegato in streaming da tutto il mondo.Biglietti ancora disponibili

    I biglietti per partecipare in presenza a teatro sono ancora acquistabili tramite il sito ufficiale di TEDxSpoleto: www.tedxspoleto.it.

