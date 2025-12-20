TEDxSpoleto 2026: “L’Uomo, il Genio – Ad motum mutandum”, il 10 gennaio al Teatro Caio Melisso

Torna con grande attesa TEDxSpoleto, la quinta edizione dell’evento culturale ispirato al celebre format TED. L’edizione 2026 si terrà sabato 10 gennaio alle ore 15:00 presso il Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi di Spoleto. Il pomeriggio sarà un viaggio in 12 interventi capaci di stimolare riflessioni, ispirare cambiamenti e guardare oltre l’ordinario.
Organizzato dall’Associazione Culturale Tuttoggi.info, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Camera di Commercio dell’Umbria, quello di Spoleto è l’unico evento TEDx ufficiale in Umbria. Si tratta di un’occasione straordinaria per ascoltare idee che meritano di essere diffuse, raccontate da relatori provenienti da tutta italia e da diversi ambiti: dalla scienza alla musica, dall’innovazione allo sport, dalla medicina all’imprenditoria.
Gli speaker dell’edizione 2026
- Giovanni Cappa – Medico di emergenza urgenza
- Michela Cutigni – Ingegnere spaziale e astronautico
- Antonio Dominelli – Cantante, musicista e performer
- Leonardo Durante – Professore e ingegnere
- Priscilla Mariano Gallo – Drag ARTivista
- Marco Iosa – Professore universitario
- Emiliano Malagoli – Campione paralimpico
- Catello Leonardo Matonti – Ingegnere spaziale e imprenditore
- Elsa Negri – Communications professional
- Ivan Scherillo – EducAttore
- Irma Testa – Pugile
- Laura Tulli – Imprenditrice
Questi speaker rappresentano differenti visioni e competenze e ciascuno porterà sul palco una storia personale o un’idea innovativa destinata ad arricchire il pubblico in sala e collegato in streaming da tutto il mondo.Biglietti ancora disponibili
I biglietti per partecipare in presenza a teatro sono ancora acquistabili tramite il sito ufficiale di TEDxSpoleto: www.tedxspoleto.it.
