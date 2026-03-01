Teatro Nuovo sold out, Nek conquista Spoleto: parte da qui il“Nek Hits – European Tour”

Teatro gremito, pubblico in piedi e un entusiasmo contagioso: ieri sera alle 20.30 il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ha fatto registrare il tutto esaurito per la data zero di “Nek Hits – European Tour”. Una partenza col botto per il nuovo viaggio musicale di Nek, che ha scelto Spoleto per inaugurare ufficialmente la tournée 2026.

In uno dei templi del Festival dei Due Mondi, per circa due ore la musica dal vivo ha dominato la scena tra luci, energia e una scaletta che ha attraversato quarant’anni di carriera.

Filippo Neviani – Nek – ha ripercorso tutte le hit che hanno segnato la sua storia musicale, in una formula che ha unito fedeltà agli originali e arrangiamenti rinnovati, capaci di dare nuova forza ai brani più amati.

Tra i momenti più intensi, l’immancabile “Laura non c’è”, accolta da un’ovazione, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”. Emozionante anche la reinterpretazione di “Se telefonando”, portata per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, oltre a “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu”, “E da qui” e molte altre.

Il concerto di Spoleto non è stato soltanto una celebrazione dei successi, ma un vero manifesto della potenza della musica dal vivo: suono pieno, band affiatata, presenza scenica carismatica e una continua interazione con il pubblico. Un artista maturo, consapevole, che continua a rinnovarsi senza tradire la propria identità.

Secondo i dati certificati dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), Nek ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo, confermandosi tra gli artisti italiani più amati anche all’estero. E proprio l’Europa sarà la prossima tappa di questo viaggio.

La data zero di “Nek Hits – European Tour” è stata inserita all’interno del cartellone 2025/26 di Tournè, la rassegna culturale itinerante che porta in tutta l’Umbria spettacoli di teatro, musica, danza e incontri d’autore. Il progetto, ideato dal compianto Sergio Piazzoli, è nato con l’obiettivo di creare un circuito diffuso nei teatri e negli spazi culturali della regione, valorizzando sia i centri più grandi sia i borghi.

Le date italiane del tour

1 marzo 2026 – Spoleto (PG), Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

4 marzo 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

7 marzo 2026 – Torino, Teatro Colosseo

9 marzo 2026 – Cremona, Teatro Ponchielli

13 marzo 2026 – Brescia, Teatro Dis_Play

14 marzo 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria

17 marzo 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

19 marzo 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica

22 marzo 2026 – Bari, Palatour

27 marzo 2026 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

30 marzo 2026 – Bologna, EuropAuditorium

31 marzo 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi

3 aprile 2026 – Parma, Teatro Regio

Le date europee – “Nek Hits European Tour 2026”

7 aprile – Parigi, Alhambra

9 aprile – Stoccarda, KKL Hegel-Saal

11 aprile – Zurigo, X-TRA

12 aprile – Berna, Bierhübeli

14 aprile – Lussemburgo, The Rockhal Club

15 aprile – Bruxelles, La Madeleine

17 aprile – Londra, Union Chapel

23 aprile – Madrid, Wagon

24 aprile – Barcellona, Sala

Spoleto si conferma così palcoscenico privilegiato per le grandi anteprime musicali. Una serata da ricordare, che la nostra ampia galleria fotografica racconterà attraverso volti, luci, abbracci e quell’energia che solo la musica dal vivo sa regalare.