Teatro Lirico Sperimentale, la direzione artistica affidata al M° Michelangelo Zurletti e al Prof. Enrico Girardi

La Stagione Lirica Sperimentale si terrà ad agosto e settembre 2021

Ieri 22 dicembre 2020 si è riunito il Consiglio Direttivo del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, presieduto dalla Prof.ssa Battistina Vargiu. Erano inoltre presenti all’incontro i consiglieri Ada Urbani (Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto), Bianca Maria Morichelli (nominata dalla Presidenza della Regione Umbria), Dario Pompili e Corrado Castrovillari. È intervenuto inoltre il Presidente Onorario M° Adriano Guarnieri. Il Consiglio ha deliberato su due importanti punti all’ordine del giorno: la nomina della Direzione Artistica e le date delle attività 2021.

All’unanimità è stato rinnovato l’incarico della Direzione Artistica per il 2021 (eventualmente prorogabile) al M° Michelangelo Zurletti affiancandogli però, in qualità di Condirettore Artistico, il Prof. Enrico Girardi. Una novità importante nel solco della tradizione ma con un’apertura a nuove formule e rinnovamento. Il Prof. Enrico Girardi, noto critico musicale del Corriere della Sera, è nato a Milano nel 1964, si è laureato e addottorato in musicologia all’Università Cattolica, presso le cui sedi di Milano e Brescia è docente di materie musicologiche dal 1999. Ha pubblicato numerosi saggi prevalentemente incentrati sulla produzione musicale del Novecento storico e contemporaneo, tra gli altri per gli editori Feltrinelli, Rizzoli, Marsilio, Paravia e Baldini&Castoldi. Ha tenuto conferenze e redatto programmi di sala per numerose istituzioni musicali italiane ed europee. Come critico musicale scrive regolarmente per il “Corriere della Sera” dal 2001, dopo aver a lungo collaborato per i quotidiani del gruppo “L’Espresso” e ai programmi musicali di Rai RadioTre. È consulente per la musica contemporanea del canale televisivo “Classica”, per il quale ha realizzato ritratti documentaristici di oltre trenta compositori italiani viventi.

La Presidente del Consiglio Direttivo Prof.ssa Battistina Vargiu, ha anche comunicato la donazione effettuata al Teatro Lirico Sperimentale dal M° Zurletti composta dall’importante pianoforte Bechstein grancoda in perfetto stato di conservazione (che era di proprietà anche della moglie del M° Zurletti, Prof.ssa Maria Carla Notarstefano) e dalla preziosa collezione privata del Maestro contenente oltre 3.000 volumi (di materie varie quali musica, letteratura, arte, storia e filosofia) e l’ampia collezione di CD.

Sono state inoltre approvate le date delle attività del Teatro Lirico Sperimentale per l’anno 2021. Il Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici si svolgerà dal 22 al 24 aprile 2021 al Teatro Nuovo di Spoleto (con eventuale concerto di presentazione dei vincitori il giorno 25 aprile 2021). Il Corso di Avviamento al Debutto avrà inizio il giorno 4 maggio 2021 e si articolerà anche nei mesi di giugno, luglio, agosto e ottobre.

Si terranno anche importanti concerti, con la fondamentale collaborazione del Comune di Spoleto, sia nella settimana che precede la Pasqua 2021 sia nel mese di agosto 2021, in date da definire. Sempre nel mese di agosto, si terranno concerti nei Comuni di Scheggino, Cascia e Vallo di Nera in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali.

La Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria si articolerà con la consueta anteprima Eine Kleine Musik nei giorni 6 e 7 agosto 2021 per poi proseguire nel periodo dal 3 al 25 settembre 2021 auspicando la possibilità di poter presentare una delle produzione nei maggiori teatri umbri (sulla base di quelle che saranno le future norme anticovid) e cioè il Teatro Morlacchi di Perugia, il Teatro degli Illuminati di Città di Castello, il Teatro Comunale di Todi, il Teatro Mancinelli di Orvieto e il Politeama Clarici di Foligno. Continuerà inoltre da gennaio 2021 fino al mese di giugno 2021 l’attività formativa del Piccolo Coro di Spoleto con saggi e concerti finali.

Ovviamente tutte le date sono subordinate all’andamento della pandemia Covid-19, che auspichiamo, come tutti, possa decisamente rallentare nel 2021.

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ”A. Belli” augura buone feste a tutti i docenti, direttori d’orchestra, registi, scenografi, orchestra, coro, personale tecnico, organizzativo, amministrativo e a tutti i giovani cantanti che hanno collaborato con l’Istituzione. Un particolare augurio di buone feste agli enti che sostengono il Teatro Lirico Sperimentale: Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.