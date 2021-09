Teatro Lirico Sperimentale, grande successo per “The Rape of Lucretia”

Domani il convegno per i 75 anni di attività

Grande successo per lo spettacolo inaugurale della 75ma Stagione lirica del Teatro Lirico Sperimentale “A Belli” di Spoleto con la prima di THE RAPE OF LUCRETIA, andata in scena ieri sera al Teatro Caio Melisso [in replica questa sera sabato 4 settembre 2021 alle ore 21.00 e domani pomeriggio, domenica 5 settembre 2021 alle ore 17.00]. Sentiti gli applausi dal pubblico in sala, seppur ridotto per rispettare le normative anti-Covid. Presenti numerosi giornalisti e autorità.

The rape of Lucretia, scarsamente rappresentata in Italia, ha conquistato il pubblico. Sono diversi gli aspetti di quest’opera che hanno reso possibile tale successo. Alcuni di questi sono emersi durante l’incontro di presentazione tenutosi nell’incantevole spazio della terrazza dell’Albergo Ristorante Il Panciolle, prima dell’inizio dello spettacolo, con i direttori artistici Michelangelo Zurletti ed Enrico Girardi, il direttore musicale Salvatore Percacciolo e la regista Giorgina Pi. La musica è complessa nella sua articolazione, ma al contempo immediata all’ascolto; il testo in inglese è stato fruibile in traduzione attraverso i sovratitoli; la tematica forte e attuale ha catturato istantaneamente l’attenzione. The Rape of Lucretia è un’opera che ci parla di aspetti della nostra società che permangono e che spesso vorremmo non vedere, «non ci mette di fronte a nulla di rassicurante», commenta Giorgina Pi, ma proprio per questo ne abbiamo bisogno.

Le voci vincitrici e idonee dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021, si sono impegnate ad affrontare un’opera vocalmente complicata, ma hanno offerto al pubblico uno spettacolo musicalmente e visivamente convincente. Molto efficaci la Lucretia del contralto Candida Guida, e il Tarquinius del baritono Luca Bruno. Non da meno il basso Giacomo Pieracci e il baritono Matteo Lorenzo Pietrapiana, rispettivamente nelle parti di Collatinus e Junius. Ad interpretare le compagne di Lucretia, Lucia e Bianca, le ottime Elena Salvatori, soprano e Cecilia Bernini, mezzosoprano. Affascinante la concezione dei cori di Britten, quasi cori greci, atti a commentare la vicenda inscenata, che diventano due personaggi, Coro maschile, interpretato dal tenore Nicola di Filippo, e Coro femminile, interpretato dal soprano Chiara Boccabella. Maestro di sala la pianista Mariachiara Grilli, che ha lavorato instancabilmente a fianco dei cantanti per la preparazione di questo spettacolo come Maestro preparatore.

Rigoroso l’approccio all’opera di Salvatore Percacciolo, alla direzione dell’Ensemble del Teatro Sperimentale. Originale il punto di vista di Giorgina Pi che, insieme all’assistente alla regia Valerio Vigliar, e al disegnatore luci e video Andrea Gallo – a loro volta facenti parte della compagnia Bluemotion – hanno offerto uno spettacolo visivamente innovativo e coinvolgente.

Si ringrazia Editore Boosey & Hawkes – rappresentate per l’Italia Casa Ricordi, Milano.

Ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di GREEN PASS e documento d’identità valido, come da normativa vigente .

Il prossimo appuntamento della Stagione lirica sarà con gli Intermezzi del ‘700 che quest’anno vedrà protagonista L’AMMALATO IMMAGINARIO di Leonardo Vinci, sempre al Teatro Caio Melisso il 10 e 11 settembre, alle ore 21.00 e il 12 settembre, alle ore 17.00. Confermato per il 15 settembre alle ore 21.00, presso il Complesso di Villa Redenta, l’appuntamento con la serata di Operalieder intitolata quest’anno L’AMORE DA LONTANO. Concluderà il cartellone il nuovo allestimento della MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, in scena al Teatro Nuovo di Spoleto nei giorni 17 e 18 settembre alle ore 20.30 e il 19 settembre alle ore 17.00.

BIGLIETTI DELLA STAGIONE IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 0743.221645 – 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

–

Ricordiamo che domani – domenica 5 settembre alle ore 11.00 – presso la sala Superiore del Complesso di San Nicolò, in via Elladio 10, si terrà il convegno SPERIMENTARE LO SPERIMENTALE . Coordinato dal Professor Enrico Girardi e dal Maestro Michelangelo Zurletti, con gli interventi dei musicologi e critici musicali Guido Barbieri e Giancarlo Landini. Ingresso su prenotazione al numero 327.2174453 . In allegato informativa.