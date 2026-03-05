Teatro Lirico Sperimentale e Umbria Ensemble insieme per il Concerto di Pasqua

Il Teatro Lirico Sperimentale e Umbria Ensemble annunciano il Concerto di Pasqua che si terrà sabato 28 marzo, ore 20.30 al Teatro Caio Melisso di Spoleto.

In programma lo Stabat Mater di Luigi Boccherini (Lucca, 1743 – Madrid, 1805). «Ciò che caratterizza questo ispirato Stabat Mater – commenta Enrico Girardi, direttore artistico dello Sperimentale – è un organico diverso rispetto a quello di altri compositori che hanno musicato la sequenza attribuita a Jacopone da Todi. Nella prima versione del 1781 l’opera prevede la presenza di un soprano e di un quintetto d’archi. Nella versione del 1800 che eseguiremo, oltre ad aggiungere un brano strumentale con funzione di Ouverture, il compositore toscano distribuì la parte vocale a due soprani e a un tenore».

Sul palco gli strumentisti dell’Umbria Ensemble – Angelo Cicillini (violino I), Cecilia Rossi (violino II), Luca Ranieri (viola), Maria Cecilia Berioli (violoncello I), Ermanno Vallini (violoncello II) – insieme con le voci dello Sperimentale: Ariadna Vilardaga (soprano), Sara Di Santo (soprano) e Joaquin Cangemi (tenore).

Il Concerto di Pasqua è reso possibile grazie al contributo di: Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto e Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

–

BIGLIETTI

ingresso unico €10,00

*esclusi diritti di prevendita

Sarà possibile acquistare i biglietti sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/concerto-di-pasqua-teatro-caio-melisso-spoleto-28-marzo-2026.

Per informazioni: 0743.221645, teatrolirico@tls-belli.it, www.tls-belli.it.