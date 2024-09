Teatro Lirico Sperimentale, al soprano Kristyna Kustková assegnato il Premio Spoleto Gioielli

Lunghi applausi per la prima del Macbeth di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei, andato ieri sera in scena al Teatro Nuovo di Spoleto nella versione definitiva del 1865.

Alla direzione dell’Orchestra Calamani del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Carlo Palleschi. Regia e scene di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi. Protagonisti i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto.

Presenti alla recita numerose autorità, tra cui il sindaco di Spoleto Andrea Sisti.

Macbeth sarà in replica al Teatro Nuovo di Spoleto questa sera – sabato 21 settembre (II rappresentazione) alle ore 20.30 – e domenica 22 settembre (III rappresentazione) alle ore 17.00.

A seguire, l’opera sarà protagonista della Stagione Lirica Regionale 2024: lunedì 23 e martedì 24 settembre alle ore 20.30, al Teatro Morlacchi di Perugia; mercoledì 25 settembre alle ore 20.30, al Politeama Clarici di Foligno; giovedì 26 settembre alle ore 20.30, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello; venerdì 27 e sabato 28 settembre alle ore 20.30, al Teatro Comunale di Todi.

In occasione della conferenza di presentazione tenutasi ieri pomeriggio alla Galleria Polid’Arte di Spoleto, è stato consegnato il Premio Spoleto Gioielli a Kristyna Kustková per la «consapevole e credibile naturalezza – qualità superiore alla spontaneità – con la quale ha interpretato la parte tragica di Anita nell’opera eponima di Gilberto Cappelli e quella comica di Vanda nella “Smorfia” di Bruno Bettinelli. Anche in un contesto non teatrale come la serata liederistica, il soprano boemo ha stupito, oltre che per l’ineccepibile prova vocale, per la controllata gestualità, tanto sobria quanto efficace».

I biglietti di Macbeth sono acquistabili sul circuito online https://ticketitalia.com/ oppure recandosi presso le rivendite autorizzate Ticket Italia.