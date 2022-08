Teatro Lirico Sperimentale, al Caio Melisso in corso le prove de La Tragédie de Carmen

Domani concerto all’Arena Collicola

Fermento per le nuove voci del Lirico Sperimentale che in questi giorni sono impegnate nelle prove di regia de La Tragédie de Carmen. Una nuova produzione – in collaborazione con il Comune di Spoleto, nell’ambito di Accade d’estate a Spoleto – in scena al Teatro Caio Melisso nei giorni di giovedì 11 agosto alle ore 20.30, venerdì 12 agosto alle ore 18.00 e sabato 13 agosto alle ore 12.00 e alle ore 20.30.

L’opera sarà poi rappresentata, in occasione della Stagione Lirica Regionale 2022 all’Auditorium San Domenico di Foligno [mercoledì 21 settembre, ore 20.30], al Teatro degli Illuminati di Città di Castello [giovedì 22 settembre, ore 20.30], al Teatro Comunale di Todi [venerdì 23 settembre, ore 20.30] e al Teatro Sergio Secci di Terni [sabato 24 settembre, ore 20.30].

Le voci vincitrici dei Concorsi di canto 2021 e 2022, tornano in scena domani – giovedì 4 agosto 2022 alle ore 21.00 – nella suggestiva cornice dell’Arena Collicola all’interno del progetto Cantare l’opera. La serata sarà ad ingresso libero gratuito , fino ad esaurimento posti, e vedrà protagonisti i soprani Sara Cortolezzis, Elena Finelli e Elena Salvatori; il tenore Roberto Manuel Zangari e i baritoni Matteo Lorenzo Pietrapiana e Davide Romeo.

Si comunica inoltre che il concerto previsto per il giorno venerdì 5 agosto 2022, alle ore 21.00 a Vallo di Nera è annullato a causa del lutto cittadino. Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto è vicino alla comunità di Vallo di Nera in questo tragico momento.

I biglietti della stagione sono acquistabili presso le rivendite autorizzate Ticket Italia e online al seguente link: https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022. Per informazioni scrivere a info@ticketitalia.com oppure chiamare i numeri 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645.