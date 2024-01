Teatro Lirico Sperimentale “A.Belli”: in arrivo nuovi fondi dal governo

In Commissione Cultura è stata discussa l’interrogazione presentata dal Vicepresidente della Camera, On. Giorgio Mulè

In data odierna, 17 Gennaio 2024, in Commissione Cultura è stata discussa l’interrogazione n.5-01853 “Sostegno e riconoscimento dell’attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto” presentata dall’On. Giorgio Mulè.

Nell’interrogazione, l’On. Mulè, ha rappresentato che ci sono delle eccellenze nel campo della cultura italiana che non solo si segnalano a livello nazionale ma diventano punti di riferimento, nel settore in cui le stesse operano, a livello mondiale; il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto è una di queste.

Infatti, il TLS di Spoleto, nato nel ’47, è una vera e propria fucina di talenti nel campo della lirica mondiale (Leo Nucci, Renato Bruson e Eleonora Buratto) che però attualmente rispetto ad altre eccellenze italiane del campo dello spettacolo (parimenti elevabili ad eccellenze internazionali) non è assistito economicamente dal Ministero della Cultura per come merita; da qui nasce l’interrogazione proposta dall’On. Mulè volta ad accendere, ancora una volta, l’attenzione del Ministero sulle scuole di eccellenza musicale per garantire il corretto sostentamento delle attività che le stesse pongono in essere; grazie infatti all’impegno costante dell’On. Mulè nel 2023 il contributo è già stato raddoppiato.

Come Forza Italia, è possibile dunque affermare la soddisfazione relativamente alla risposta fornita dal Sottosegretario On. Gianmarco Mazzi, il quale ha sottolineato come sia in atto la revisione e il riassetto della normativa vigente in materia di spettacolo dal vivo e che dunque in un’ottica di concessione di maggior fondi alle “scuole di altissima formazione musicale” il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto si inserisce a pieno titolo tra i destinatari di tali fondi aggiuntivi.

Prosegue, l’On. Mulè, affermando che continueremo a seguire con estrema attenzione l’iter di approvazione di tale aumento di risorse.

Inoltre, possiamo anticipare che, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha personalmente assicurato al Vicepresidente della Camera On. Mulè il “massimo impegno” per l’ulteriore contributo da destinare al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.