Teatro in miniera. Dal 7 al 10 agosto a Pozzo Orlando, Morgnano

Dopo il successo della prima edizione, torna “Teatro in miniera”, la rassegna teatrale organizzata dall’Associazione Amici delle Miniere e dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), che propone a Morgnano nel giardino del Museo di Pozzo Orlando spettacoli teatrali incentrati sul tema delle miniere.

I tre appuntamenti che si terranno alle ore 21,00 si apriranno, giovedì 7 agosto, con “Pasquasia. Dicerie dall’era degli scarti” di e con Flavia Gallo. Piccola opera nella forma di poemetto drammatico che ha a cuore un luogo specifico, la Sicilia centrale. È il racconto di un abbandono sistemico ai danni di un’intera comunità lasciata senza difesa pubblica. Tra cronaca e diceria di popolo si ripercorrono gli ultimi centocinquanta anni della storia di una famiglia e della gente vissuta attorno all’economia mineraria siciliana. Si parla della miniera di Pasquasia, chiusa dal 1992 e protagonista di una caduta difficile e “misteriosa”, che giace all’interno di un generale scenario di perdita, in un contesto già massacrato dalla miseria e da una sete mai appagata: sete d’acqua da bere scarsa e lontana, da andare a prendere con i bidoni di plastica alla fontana di pietra e sete di pietà, o almeno di una “tregua dell’anima” sempre ostacolata da fatti fuori dalla portata della comune comprensione.

Sabato 9 agosto sarà la volta di Fausto Manasse con “Racconti di​ Miniera“. L’attore e regista spoletino sarà accompagnato dal sax di Gabriele Francioli e leggerà “Ciaula scopre la luna” di Luigi Pirandello, “Racconto di Miniera” di Pino Vicari e altri brani legati al tema delle miniere.

Domenica 10 agosto la rassegna si concluderà con “Il respiro della miniera“, recital di poesie inedite scritte per l’occasione dalle artiste e dagli artisti dell’Accademia Barbanera di Castiglione in Teverina, accompagnati dalle musiche scritte anch’esse per l’occasione da Simone Alicata e da Alberto Romizi. Presenta Fabio D’Amanzio.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito senza prenotazione del posto.

“Come amministrazione accolgo con enorme piacere la seconda edizione di questa rassegna – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – Questo non è solo un evento culturale, ma un’opportunità per riflettere su un aspetto fondamentale del nostro patrimonio collettivo, sull’identità della nostra comunità, per mantenere viva la memoria di chi ha lavorato nelle miniere e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di questi luoghi storici”.

“A nome dell’Associazione Amici delle Miniere voglio ringraziare l’Amministrazione comunale per il sostegno che fornisce a tutte le nostre iniziative – ha dichiarato Vincenza Campagnani Presidente dell’Associazione Amici delle Miniere – e il Comitato regionale della Fita Umbria che anche quest’anno ha collaborato con noi alla realizzazione della rassegna e per la cura con cui ha individuato le compagnie teatrali in grado di restituire la dimensione umana e lavorativa della vita dei minatori”.