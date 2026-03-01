Teatro Caio Melisso, proclamati i vincitori dell’80° Concorso del Teatro Lirico Sperimentale: primo premio non assegnato

Al Teatro Caio Melisso di Spoleto, si è appena conclusa la prova finale dell’80a edizione del Concorso internazionale di canto del Teatro Lirico Sperimentale.

La giuria – composta da Donato Renzetti (presidente), Maria Agresta (soprano), Francesco Saverio Clemente (agente lirico, per la prima prova sostituito da Margot Originale Di Criscio), Enrico Girardi (direttore artistico Teatro Lirico Sperimentale), Giancarlo Landini (critico musicale) – ha dedicato cinque giornate consecutive all’ascolto dei candidati e, dopo un’attenta valutazione, ha proclamato cinque vincitori con la seguente graduatoria:

1° – non assegnato;

2° – Benedetta Grasso, soprano di Monza, 22 anni;

3° – Mattia Ribba, basso di Avellino, 19 anni;

4° – Giorgia Cavaliere, soprano di Venezia, 23 anni;

5° – Anna Trotta, mezzosoprano di Modena, 34 anni;

6° – Edoardo Di Cecco, baritono di Savona, 32 anni.

Quest’anno la commissione ha deciso di non assegnare il primo premio.

Sono inoltre risultati idonei i seguenti candidati (elencati in ordine alfabetico): Greta Buonamici (soprano di Pisa, 27 anni); Valentina Coletti (mezzosoprano di Pescara, 32 anni); Giovanna Maccatrozzo (soprano di Treviso, 27 anni); Viola Nelfi (soprano di Verona, 23 anni); Anna Pieri (mezzosoprano di Forlì, 29 anni).

Così Donato Renzetti, presidente della giuria: «Il Concorso dello Sperimentale è famoso da 80 anni. Io sono qui come presidente di giuria per la prima volta, ma posso dire che avere quasi novanta candidati provenienti da tutta Europa è un risultato ottimale sia per chi organizza sia per l’intera classe vocale. Indubbiamente ci sono allievi che non hanno una grande esperienza, giovani di tutte le età, più o meno esperti. Il compito di una commissione è quello di aiutarli, non con critiche negative, ma con critiche che saranno utili per affrontare questo tipo di carriera».

«Non è stato facile scegliere – aggiunge Maria Agresta – perché il livello dei partecipanti era buono e abbiamo tenuto conto di quelle che sono le prospettive di ciascuno di loro. Anche solo aver partecipato è una grande vittoria perché confrontarsi in un palcoscenico come questo, con ragazzi che vengono da posti diversi e con livelli diversi di preparazione, è un momento di grande crescita. Siamo contenti della nostra scelta e sicuri che i cantanti selezionati vivranno innanzitutto un’esperienza unica e sicuramente saranno le voci dell’opera di domani».

Ai cantanti vincitori verrà corrisposta, per il biennio 2026-2027, una borsa di studio complessiva di 10.000 euro, oltre al premio speciale rivolto ai primi classificati, i quali vincono 3.000 euro il secondo e 2.000 euro il terzo.

Per i prossimi due anni, i vincitori frequenteranno il Corso di avviamento al debutto: dieci mesi di lezioni – suddivisi in due sessioni della durata di cinque mesi ciascuna – che si terranno a Spoleto tra aprile e settembre di ogni anno. Al termine del corso, avranno la possibilità di debuttare nella stagione 2026 e 2027 dello Sperimentale.

I candidati sono stati accompagnati al pianoforte dai maestri Dahyun Kang, Georgios Tziatziafis e Antonio Vicentini.

Le libere audizioni, collegate al concorso e parte integrante della competizione canora, si terranno a Villa Redenta sabato 21 marzo 2026.

Il Concorso internazionale di canto è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.