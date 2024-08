Teatro a Monteluco, i dubbi di Alleanza Civica

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Qualche giorno fa avevamo manifestato dei dubbi sui progetti scelti di realizzare dall’amministrazione Sisti, ci chiedevamo se questi stessi progetti avessero lo spirito del PNC Sisma, finanziamento teso a mettere in campo azioni per rilanciare un’economia fortemente penalizzata dal sisma del 2016.

Per questo avevamo preso a paragone gli effetti positivi che il ponte tibetano ha portato alla comunità di Sellano.

Oggi dopo la replica di una forza di maggioranza di questa città e dopo gli articoli usciti sull argomento, i dubbi sono diventate quasi certezze.

Abbiamo visto con i nostri occhi quanto è stato realizzato, e leggiamo di una prossima inaugurazione (?).

I nostri dubbi li stiamo scrivendo su un’interpellanza, perché ci sfugge veramente la bontà economica e di rilancio che questo progetto dovrebbe portare alla città.

Certo capire se è realmente finito, se ci saranno quindi delle infrastrutture per poterlo utilizzare da seduti, se è stata ipotizzata una sua gestione e gli eventuali costi per il suo funzionamento, crediamo che siamo domande legittime.

Come troviamo legittimo chiedere se l’area dove è stato realizzato il teatro e tutta la zona adiacente sia stata bonificata.

“Il teatro a Monteluco è una buona idea in linea con il profilo attuale della città”, così dice il gruppo di maggioranza. Noi abbiamo visto realizzare lì anche quest’estate piccoli eventi che per la bellezza del luogo non necessitavano certo di un teatrino dedicato. Unico effetto, ribadiamo, è stata la riqualificazione di un’area abbandonata da anni. Un teatro così pensato non porta nulla di più di quello che già si riusciva a realizzare nel bosco o nelle bellissime aree verdi che già ci sono a Monteluco.

Secondo noi forse questa città avrebbe avuto bisogno di una scossa, perché i dati economici sociali ci dicono che è quantomeno necessaria un’inversione di rotta.

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili