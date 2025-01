Teatrino di Monteluco, Alleanza Civica: “Chiarezza e trasparenza per il futuro dell’area”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come consiglieri comunali di Alleanza Civica, riteniamo indispensabile fare chiarezza sul progetto per la realizzazione del teatro da 100 posti nell’area dell’ex tiro a volo di Monteluco, un intervento finanziato attraverso il Fondo Complementare al PNRR per un importo di 607.500 euro.

Le nostre perplessità

Già ad agosto 2024 avevamo espresso dubbi e perplessità in merito al progetto scelto dall’Amministrazione Sisti, evidenziando che tale iniziativa ci sembrava poco in linea con gli obiettivi del PNC Sisma. Questo finanziamento, infatti, è stato ideato per mettere in campo azioni capaci di rilanciare i territori duramente colpiti dal sisma del 2016 e penalizzati dalla pandemia.

Da allora non solo non abbiamo ricevuto risposte convincenti, ma la situazione attuale rende ancora più urgente la necessità di fare chiarezza.

Lo stato attuale del teatro

Nonostante le dichiarazioni prevedessero l’inaugurazione del teatro nel settembre 2024, ad oggi questa non si è mai tenuta e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Ci preoccupa inoltre lo stato in cui versa l’area: la mancanza di recinzioni adeguate, la presenza di fili spinati pericolosi nel bosco circostante e l’assenza di segnali che confermino se i lavori siano effettivamente terminati o meno.

Le domande che poniamo all’Amministrazione

Abbiamo quindi deciso di interpellare formalmente il Sindaco per avere risposte chiare e precise:

I lavori del teatro sono stati terminati? Le opere sono state collaudate e rendicontate? Esiste una data per l’inaugurazione? I lavori di bonifica dell’area limitrofa al teatro sono stati completati? È stato predisposto uno studio di fattibilità per la gestione e la manutenzione della struttura? Sono stati calcolati i benefici economici che il teatro potrebbe portare all’area di Monteluco? La gestione della struttura sarà affidata al Comune? In questo caso, sono state allocate nel bilancio le risorse necessarie per coprire i costi? Se invece la gestione sarà affidata a un soggetto terzo, sono state stipulate le necessarie convenzioni? Quali modalità sono state previste e quali costi potrebbe sostenere il Comune?

Il nostro impegno per Monteluco

Crediamo che un teatrino così pensato, per 100 posti e proprio a Monteluco sia insensato e che il progetto abbia avuto come unico beneficio la riqualificazione di quell’area.

Qual é la sua funzione? Come sarà utilizzato? Come verrà gestito?

Continueremo a vigilare sull’operato dell’Amministrazione e a chiedere risposte concrete, perché Monteluco é un bene prezioso della comunità che merita di essere valorizzato con un progetto serio, coerente e non improvvisato.

Alleanza Civica

Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili