Tari, Forza Italia: “Cittadini ingannati”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Forza Italia Spoleto denuncia con forza l’ennesimo inganno ai danni dei cittadini: la TARI è aumentata del 10% circa , ma l’Amministrazione comunale tenta di farlo passare sotto silenzio.

In questi giorni è arrivata la prima rata della tassa sui rifiuti, e molti cittadini sono stati tratti in inganno: la cifra indicata sembra più bassa rispetto agli anni passati, ma non si tratta di una riduzione. Quella che è arrivata è solo un acconto pari al 67% circa dell’importo totale – che non è stato comunicato -, comunque la quota restante arriverà con la seconda rata, prevista per fine anno.

È una presa in giro, perché si fa credere che la TARI sia diminuita, quando in realtà è aumentata. Un trucco contabile che mina la fiducia tra cittadini e istituzioni, aggravato dall’assenza di una comunicazione chiara e trasparente che spiegasse che quello che si sarebbe pagato sarebbe stata soltanto una rata e non il totale.

Ricordiamo che a decidere questi aumenti è stata l’AURI – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico – il cui presidente è l’attuale sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. È quindi evidente che questa scelta ha una precisa responsabilità politica, che ricade direttamente su chi oggi amministra la città.

A peggiorare il quadro, questo aumento della TARI si somma agli aumenti delle tasse regionali decisi dalla Presidente Proietti, che pesano ulteriormente sulle tasche delle famiglie umbre.

Forza Italia Spoleto chiede trasparenza e rispetto per i cittadini, che meritano verità e non illusioni contabili.