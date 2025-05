TARI: Consegnati doppi avvisi per inconveniente tecnico

In questi giorni Poste Italiane sta consegnando gli avvisi per l’acconto della TARI 2025, nello specifico le prime due rate con scadenza il 31 maggio e il 31 agosto.

A causa di un problema tecnico legato alla postalizzazione (la stampa, l’imbustamento e la spedizione non sono gestiti direttamente dal Comune di Spoleto), abbiamo riscontrato che alcuni cittadini stanno ricevendo due volte lo stesso avviso.

Al netto del disagio, di cui l’Ente si scusa specificando che l’errore, essendo imputabile a Poste Italiane, non comporterà costi aggiuntivi per il Comune dovuti alla doppia postalizzazione, si raccomanda di verificare il numero dell’avviso e, nel caso sia stato recapitato due volte lo stesso, di prenderne in considerazione solo uno.

Per maggiori chiarimenti o richieste di informazione è possibile scrivere all’email ufficio.tributi@comune.spoleto.pg.it o chiamare i numeri 0743 218166 – 218170 – 218189.

Comunicato stampa del Comune di Spoleto