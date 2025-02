Tari 2025: pubblicato l’avviso per le agevolazioni in favore delle utenze domestiche

è online da questa mattina nel sito istituzionale dell’Ente l’avviso per richiedere le agevolazioni economiche sulla TARI. La misura prevede la concessione di riduzioni agevolative in favore dei titolari di utenze domestiche per motivazioni di carattere economico-sociale.

Le agevolazioni sono riconosciute, nella misura del 50%, alle famiglie con un indicatore ISEE 2025 uguale o inferiore a € 7.500,00.

La domanda (il modulo è disponibile qui https://bit.ly/4km4nD5) dovrà essere consegnata entro il 15 aprile 2025 al Protocollo Generale (piazza del Comune n. 1) o all’ufficio TARI (via del Municipio n° 3 – Palazzo Leonetti Luparini).

È possibile anche richiedere un appuntamento, da concordare telefonicamente, chiamando i numero 0743 218166-70-89 o tramite email scrivendo all’indirizzo ufficio.tributi@comune.spoleto.pg.it.

Altra modalità di presentazione della domanda è con Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it o via email ordinaria a ufficio.tributi@comune.spoleto.pg.it (in entrambi i casi farà fede la data di invio).

Le agevolazioni saranno riconosciute compatibilmente alle risorse disponibili. Nel caso in cui le somme stanziate non siano sufficienti a garantire la copertura delle domande ammesse al beneficio, si dovrà procedere alla riduzione proporzionale dell’agevolazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio TARI ai numeri 0743 218166-70-89.​