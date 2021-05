Tappa a Spoleto per “Umbria coast to coast. Popy on the road”

Il viaggio per dare voce a tutti i bambini disabili

“Umbria coast to coast. Popy on the road” è arrivato ieri a Spoleto. Il viaggio, nato per dare voce a tutti i bambini disabili sulla scorta dell’esperienza vissuta da Giorgio e da sua figlia Caterina, ha fatto tappa in città ieri mattina prima dell’ultimo tratto per raggiungere Norcia e il Castelluccio.



Ad accogliere Giorgio, che insieme agli amici Federico, Lorenzo, Marco e Massimiliano ha percorso circa 700 km in e-bike lungo le strade dell’Umbria dal 1 al 9 maggio, la dirigente del Comune di Spoleto Dina Bugiantelli insieme alla Polizia Municipale e all’associazione Volontari Carabinieri in Congedo Spoleto.



L’iniziativa è stata ideata per sensibilizzare le Politiche, le Amministrazioni, i Cittadini in merito alle difficoltà quotidiane di un ragazzo disabile e chiedere alle Istituzioni una maggiore consapevolezza, praticità ed elasticità nelle decisioni che li riguardano, a reale beneficio delle loro concrete possibilità.



“Vorremmo anche che il nostro viaggio servisse – sono state le parole degli organizzatori – ad incoraggiare tutte le famiglie di ragazzi disabili in Umbria, in Italia, e fin dove riusciremo a far arrivare la nostra voce, affinché si impegnino a lavorare per ottenere ciò che è necessario per i propri figli”.