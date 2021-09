Tappa a Spoleto per il più grande Festival itinerante mai realizzato in favore dei diritti dei bambini rifugiati

THE WALK-Il Cammino

della Piccola Amal – Martedì 14 settembre 2021

Dal 7 al 19 settembre 2021 arriva in Italia The Walk-Il Cammino, il più grande Festival itinerante mai realizzato in favore dei diritti dei bambini rifugiati.

• Prodotto dal regista tre volte candidato al premio Oscar Stephen Daldry, da Tracey Seaward, produttrice di The Constant Gardener e The Two Popes di Meirelles e War Horse di Spielberg, dal pluripremiato regista teatrale e drammaturgo David Lan e da Good Chance, in associazione con la Handspring Puppet Company, creatori delle marionette di War Horse, con la direzione artistica di Amir Nizar Zuabi, The Walk è il viaggio di 8000 km che la Piccola Amal, una marionetta gigante, compirà da luglio a novembre, dal confine Siria e Turchia, fino a Manchester.

• Oltre 250 partner, artisti coinvolti negli eventi lungo il percorso tra Gaziantep e Manchester.

• Tra i partner di The Walk: il Manchester International Festival, il National Theatre, l’Institut du Monde Arabe, La Criée Théâtre National de Marseille, La Monnaie, Ruhrfestspiele Recklinghausen, l’UNHCR, Emergency e il Teatro di Roma, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Pubblico Pugliese, il Teatro Trianon Viviani, il Teatro Sanità, Assitej, il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e tantissimi altri partner.

• Ambasciatori, tra gli altri, le attrici Gillian Anderson e Noma Dumezweni, la regista e drammaturga V, l’attore Jude Law, lo scultore Anish Kapoor ed in Italia Elena Sofia Ricci, Marco Baliani, Luigi De Laurentiis, Franco Nero ed Edoardo Ponti.

The Walk è il lungo viaggio che la Piccola Amal, il cui nome in arabo significa Speranza, compirà alla ricerca di sua madre. Durante i 4 mesi del suo lungo cammino, la Piccola Amal, una marionetta alta 3,5mt che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, creata dalla Handspring Puppet Company, partirà dal confine tra Siria e Turchia per arrivare come ultima tappa nel Regno Unito. Tra il 7 ed il 19 settembre 2021, la Piccola Amal sarà accolta in Italia da eventi culturali, spettacoli pubblici ed eventi di comunità in 13 città e piccoli centri. Tutti gli eventi sono gratuiti e sono stati progettati in collaborazione con i partner locali che hanno aderito al progetto.

SPOLETO-martedì 14 settembre 2021

“Birds and Choir” – “Gli uccelli e il coro”

Spoleto, LaMaMa Umbria International – ore 13.30

Lasciata Roma, la Piccola Amal si ritrova in un verde ambiente tranquillo, una strada sterrata, circondata da alberi davanti a un bellissimo edificio antico. Qui viene accolta dalla Città di Spoleto a La Mama Umbria e si ritrova circondata da uno stormo di uccelli e da un gruppo di persone – artisti, cittadini italiani e stranieri – che organizzano un picnic. Alcuni sono rifugiati come lei, canteranno canzoni e ballerranno danze tradizionali delle loro terre, a cui la Piccola Amal è invitata a partecipare. Nutrita, rinnovata e fortificata dalla consapevolezza che conserverà sempre un pezzo del suo passato dentro di sé, la Piccola Amal riprende il suo viaggio, seguendo il coro degli uccelli che la invitano ad incamminarsi verso Assisi.

Per chi volesse partecipare a questo evento celebrativo, è pregato di arrivare a La MaMa Umbria International (Loc. S. Maria Reggiana 7/8 – Spoleto) per le 12:30 /13:00 e di portare uno spuntino per un pic nic in campagna. L’evento inizierà alle 13:30 e finirà alle 14:30.

La tappa di Spoleto è a cura di La MaMa Umbria International, The Trojan Woman Project, Il Sistema Accoglienza Integrazioni, la Coop. Il Cerchio, La MaMa ETC di NY e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Spoleto.

Come sottolineano Roberto Roberto e Ludovica Tinghi, produttori italiani di The Walk: “Nulla più dell’arte riesce a smaterializzare i confini e a suscitare empatia. La Piccola Amal è una bimba di 9 anni, è senza madre ed è in fuga da una guerra: la sua fragilità è evidente, la sua carica vitale, inestimabile. Amal rappresenta milioni di bambine e bambine rifugiati del mondo: come non accogliere a braccia aperte tutte le Amal del Mondo?”

La Piccola Amal rappresenta 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati, molti dei quali separati dalle loro famiglie. Il suo messaggio al mondo è “Non dimenticatevi di noi”.

La squadra che anima la Piccola Amal è composta da dieci marionettisti, due dei quali hanno un passato da rifugiati e, a loro volta, hanno compiuto il percorso dalla Siria al Regno Unito. La marionetta è realizzata in canna modellata e fibra di carbonio.



“THE WALK” – IL CAMMINO

Il viaggio della Piccola Amal iniziato il 27 luglio a Gaziantep, al confine tra Siria e Turchia, è proseguito per altre 13 città prima di raggiungere la Grecia, dove ad Atene, per paura di perdere la strada, la Piccola Amal lega ad un lampione un filo rosso che, srotolandosi, segna il suo percorso attraverso la città, fino a incontrare una marionetta Minotauro creata da UNIMA-HELLAS. Dalla Grecia sarà la volta dell’Italia, in cui la Piccola Amal arriverà il 7 settembre. Il cammino prosegue attraverso la Francia, il Belgio, la Germania e per terminare in Inghilterra. L’arrivo della Piccola Amal a Manchester segna la fine del suo lungo viaggio il 3 novembre 2021.

Al cammino della Piccola Amal partecipano artisti celebri, importanti istituzioni culturali, gruppi comunitari e organizzazioni umanitarie, oltre a comuni, organizzazioni civiche e religiose e reti educative. Per un elenco completo dei partner https://www.walkwithamal.org/it/amici/

Il programma completo è disponibile sul sito web di The Walk:

https://www.walkwithamal.org/it/eventi/

Ulteriori materiali, immagini e video sono disponibili al seguente link:

https://www.dropbox.com/sh/ki1iezehee3qzlo/AACcY_yUnHKO4eoSgzhlHuh1a?dl=0